Fed最新聲明暗示 2023年前不升息

美國聯準會（Fed）台北時間17日凌晨公布最新決策，基準利率維持在近乎零的水位，聲明暗示2023年之前不會升息，強調Fed並未耗盡彈藥，仍有很多刺激工具。此外鑑於美國復甦速度比預期快，上修今年經濟展望。

根據Fed的最新聲明，17位決策官員預期目前接近零利率的政策，至少會持續到明年，有13位官員不排除會一路延續到2023年。

Fed的會後聲明明示，近乎零的利率水位，將持續至就業市場出現緊俏，以及通膨率達2％目標，甚至溫和超過2％一段時間為止。

前Fed經濟學家佩里（Roberto Perli）表示：「Fed給升息設下極高的門檻，那成了底線。」

Fed在上月例會首度提出「平均通膨目標」新架構，容許通膨率高出2％目標一段時間。主席鮑爾在本月政策聲明發布後的記者會上指出，「通膨率溫和超過2％」的新承諾，「應是支撐經濟活動非常強而有力的聲明」。

鮑爾特別提到：「這是非常強有力的前瞻指引，我們今天宣布的前瞻指引，會給經濟帶來強大的支撐。」為強調這一點，鮑爾10度用了「強有力」（powerful）的字眼。

鑑於新冠疫情危機襲美後受創的就業市場與消費支出，逐漸有回溫跡象，經濟復甦速度比Fed數月前預期的還快，Fed上修美國經濟展望。

Fed預估今年美國GDP萎縮3.7％，縮幅遠遠小於6月所估的6.5％。美國8月失業率8.4％，Fed預期今年年底前降到7.6％。

但鮑爾警告，美國經濟復甦步調恐怕會放緩，需要政府擴大財政支出來持續支撐。他也呼籲國會批准更多紓困法案，救助疫情下受困的家庭、企業和地方政府。

不過記者問到擴大經濟刺激是否只能靠國會時，鮑爾重申Fed自身仍有很多工具來提振經濟。

他表示：「我敢肯定地說，我們的彈藥沒有耗盡，完全沒有。我們有大量工具，有貸款工具，有資產負債表及前瞻指引。」

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