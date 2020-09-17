全球新冠確診數 今日將突破3000萬

全球新冠狀病毒疫情仍未出現緩解跡象，根據路透社統計，全球累計確診病例料將在周四突破3000萬大關。

印度仍是全球疫情的最新中心，儘管北美洲加上南美洲佔了全球將近一半的病例數。

近幾日來全球單日新增病例數屢創新高，死亡病例數已經逼近100萬人，而開發與行銷新冠疫苖的國際競賽正持續升溫。

目前全球新冠肺炎的官方確診病例數，已經比每年記錄的嚴重流感病例數高出4倍多。全球已將近100萬人因感染新冠狀病毒病故，遠超出每年29萬至65萬人死於流感的記錄。

印度周三成為全球第二個確診數破500萬的國家，僅次於美國。自8月中旬以來，這個全球人口第二大的南亞國家每日的新增確診數都超過美國，並占全球總確診數略逾16%。

美國的人口數僅占全球4%，但其病例數的全球占比高達約20%。巴西疫情在全球排名第三，其病例數占全球約15%。

全球病例數只用了18天就從2500萬例飆破3000萬例，此前病例數從2000萬增至2500萬用了20天，從1500萬增至2000萬用了19天。

近幾周來，新型肺炎疫苗的開發與上市競賽益發狂熱，目前全球正在研發中的候選疫苖多達約200個。美國總統川普稍早前表示，美國最快可望在10月配送新冠肺炎疫苖。中國衛生官員日前表示，中國民眾最快將於11月開始接種疫苖。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇）

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