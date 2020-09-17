IPO巨獸Snowflake 2大關鍵讓股神也破戒

今年全球掀起IPO(首次公開募股)熱潮，已超過60年沒碰IPO的「股神」巴菲特(Warren Buffet)當初連Uber都沒興趣，現卻為軟體新創公司SnowFlack的IPO再破例。Snowflake果然掛牌首日大漲111.61%，巴菲特雖砸逾5.5億美元，但也在該公司上是第1天就賺8億美元，這家公司到底為何值得看好？其實只是抓住2大趨勢，大數據運算、公用雲。

巴菲特曾把投資IPO說成買樂透，「不用擔心IPO時實際發生什麼，反正每天都有人中彩券。」他自1956年福特汽車後也沒再投資過IPO，因為IPO經常被炒作，不是投資良好基礎。

能讓股神放棄原則的Snowflake成立於2012年，公司名稱很容易讓人聯想雪花晶體，不過這只是因為早期幾名共同創辦人共同興趣是雪上運動，和晶圓或晶片完全無關。Snowflack主要創辦人有2人是從軟體大牌甲骨文出來創業，因此核心產品也是軟體，只是他們更早看到電腦服務已經向雲端運算發展的趨勢，因此選定雲端數據資料庫。

基本上Snowflake可以橫跨總市占率逾55%的3大公用雲AWS、微軟MS Azure、Google Cloud Platform(GCP)無縫使用，提供大數據查詢、管理與其他服務，企業只須將所有數據倒進Snowflake系統，就可以透過數據運算，做出幾乎可以涵蓋任何類型的業務決策。

提供同類型服務的競爭者不少，但Snowflake不斷優化公用雲技術，使雲端服務易於使用又無須維護，因此企業只要習慣使用，黏著度就會非常高，還有最大特色是他們的平台使得用戶在資料安全下，彼此間又比其他平台容易交換數據，產生網路效應後，形成可吸納更多用戶和數據、雪球越滾越大的良性循環。

IDC(國際數據公司)估計，今年雲端領域總市場規模約560億美元，到2023年底甚至可成長到840億美元。Snowflake也在這成長趨勢中，今年上半年營收2.42億美元，同比成長233%，全年度預估營收則達5億美元，基礎面良好又有股神看好加持，確實值得期待。

（中時新聞網 王毓健）

延伸閱讀

股神加持 Snowflake掛牌首日股價噴逾111％

雲端軟體獨角獸 Snowflake轟動上市

美股瘋IPO熱潮 巴菲特90歲大壽搶購這檔股