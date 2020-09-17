Fed寬鬆撐經濟加大選前震盪 提供加碼良機

美國聯準會（Fed）利率決策會議結論，延續8月底主席鮑爾新政策框架不變，暗示近零利率政策將延續至2023年底，並允許通膨適度超過2％一段時間，鴿派政策前瞻指引，有助維繫景氣及金融市場流動性，加上美國總統大選前震盪期，有利進場加碼布局。

富蘭克林證券投顧表示，短線變數需觀察美國新一輪財政紓困政策進展、疫苗第三期試驗結果，及11月美國大選，歷史經驗顯示，大選前股市走勢較為波動，建議適度納入債券及平衡型基金，度過短線波動期，著眼股市中長期展望正向利多，短線震盪提供加碼或定期定額布局良機。

富蘭克林證券投顧指出，因Fed允許通膨超標將牽動殖利率曲線轉陡，債市宜側重於短債、短存續期間（即低利率風險）或利率敏感度低的券種。及伊斯蘭債的發行區域，來自於富裕的波灣國家為多，債券設計類似有資產做抵押、債權人分享資產獲利機會的概念，利率風險較低，投資下檔風險也低於廣泛的新興市場債券。

股市方面，富蘭克林證券投顧分析，科技及生技股仍穩居多頭主流，短線震盪無礙中長線多頭格局，建議已進場者耐心續抱，資金有虞或空手者可留意長期均線支撐買點或以大額定期定額方式布局。至於大中華聚焦大陸金九銀十傳統消費旺季、10月五中全會研究十四五規劃，政策出台利多可期。新興股市的東北亞，因疫情控制成效較顯著，在消費升級、科技與數位化及健康醫療等題材眾多，可列為新興股市首選。

傳產股有機會輪動，首選公用事業及黃金產業基金，看好美國景氣回溫帶動用電需求，及公用事業營運前景，公用事業類股股利率3.5％具吸引力，Fed寬鬆政策有利黃金等實體資產保值，金礦股獲利有成長空間，單筆或定期定額介入。

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