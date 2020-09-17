9/17美股焦點新聞 重點摘要

美股周三相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求增 周三紐約期金連3漲

因聯準會(Fed)宣布將維持逼近0的利率至2023年底，且聯邦公開市場委員會(FOMC)也將讓通膨率保持2%以上，以支持經濟復甦，而鴿派立場提高黃金避險需求，激勵期金價格連3日走揚。

另外美國商務部公布，8月零售銷售數據增幅放緩，市場認為是因失業補助政策於7月底到期所致，而這些補助成為在疫情期間美國零售商的支撐，凸顯美國經濟復甦之路仍然嚴峻。

周三(9/16)報價，12月黃金漲4.3美元，報每盎司1970.5美元，12月白銀漲0.02美元，報每盎司27.48美元，10月白金跌8.7美元，報每盎司973.5美元，12月鈀金漲3.1美元，報每盎司2417.6美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-需求前景樂觀 激勵LME期鋅升至1年4個月高點

因中國製造業、鋼鐵生產和基礎建設加速，提振市場需求前景樂觀的預期，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期鋅連4漲，並升至1年4個月高點。

分析師表示，美國聯邦儲備理事會(FED)宣布將維持逼近0的利率至2023年底，激勵人民幣兌美元升至1年4個月高點，使金屬對中國買家來說更加划算，料短期內各金屬走勢可能獲得支撐。

周三(9/16)報價，期鋅上漲31.5美元，報每公噸2528美元；期錫上漲66美元，報每公噸18275美元；期鎳上漲28美元，報每公噸15226美元；期鋁上漲6美元，報每公噸1795.5美元；期銅上漲15.5美元，報每公噸6777美元；期鉛下跌14美元，報每公噸1894美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-減產利多提振 美油期貨漲近5％

據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至9月11日當周，美國原油庫存意外減少440萬桶，優於分析師原先預估的減少180萬桶。

此外，據美國國家颶風研究中心表示，由於颶風薩莉移動速度緩慢，迄今已造成加州部分地區發生致命水災，同時薩莉也造成墨西哥灣關閉逾27%的原油產能，市場因擔憂薩莉會造成原油供應中斷的問題，推助終場油市價格走揚。其中美國原油漲幅4.9%，倫敦原油漲幅4.2%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲1.88美元，報每桶40.16美元；10月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.12美元；10月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖1.19美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.69美元，報每桶42.22美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-需求擔憂趨緩 紐約棉花連2跌

因市場對薩利Sally對可能為棉花產區損害擔憂緩解，且美國8月份消費者支出減少，主要零售指標意外下降，主因為成千上萬美國人削減延長的失業救濟金，致棉價持續承壓收低；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨跌0.6%，收盤每磅64.97美分；而12月棉花期貨跌0.1%，報每磅66.37美分。

分析師表示，儘管服裝銷售增長2.9%，但仍比2月份的水準低了20%，新冠疫情造成的持續需求擔憂打壓棉花價格，拖累今年迄今跌逾5%，棉花價格主要技術支撐位約在63.50美分附近，而受到買盤轉趨觀望，期貨市場成交量也有所下滑13429手，至15377手。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸12485元人民幣，興前一日平持平；庫存方面，截至9月15日，ICE登記庫存5912包，與前一日持平。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價承壓 周三BDI指數回跌

受海岬型船運價減少278美元的影響，抵銷了巴拿馬型船運價微漲所帶來的獲利，據了解，由於煉鋼成本增加，開始損及中國鋼廠利潤，亦同時引發市場對鐵礦石期貨拋售的情緒。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌8點，收1281點，跌幅逾0.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌33點，收1889點，跌幅1.7%；其平均日租金為每艘15664美元，減少278美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲3點，收作1299點，漲逾0.2%，其平均日租金為每艘11692美元，增加26美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲9點，收作921點，漲幅1%。

（商品行情網 王聖為 ）

6. 科技股翻黑 標普尾盤轉跌

周三美股三大指數漲跌互見，聯準會的會後聲明雖令市場對於美國利率將長時間維持在近零水準更感樂觀，但受到科技股下跌拖累，標普500指數尾盤由升轉跌，終場小跌作收。

周三收盤，道瓊工業指數漲36.78點或0.13%，為28,032.38點。標普500指數跌15.71點或0.46%，為3,385.49點。那斯達克指數跌139.86點或1.25%，為11,050.47點。

聯準會於會後宣布基準利率維持於近零水準不變，其決策官員暗示為了達成央行設定之2%目標，該隔夜利率可能維持於近零水準直到2023年。

聯邦公開市場委員會（FOMC）在聲明中表示，由於通膨持續低於這個長期目標，因此委員會預計在一段時間內讓通膨適度高於2%，那麼久而久之通膨率平均就會達到2%。這意味著聯準會將長時間維持當前的寬鬆貨幣政策不變，不會因美０。國經濟復甦快於預期就急於收緊政策。

聯準會發布會議聲明後，道瓊指數與標普500指數一度站上盤中高點，道瓊指數曾漲逾1%，但隨即回吐漲幅。

美國保德信金融集團首席市場策略師Quincy Krosby表示，聯準會的政策聲明與主席鮑爾的談話比市場預期的更加鴿派，但科技股湧現獲利了結賣壓導致美股尾盤反轉。

蘋果跌近3%，臉書跌3.3%，亞馬遜跌2.5%，網飛（Netflix）跌逾2%，Alphabet和微軟均跌逾1%。

標普500科技股指數下挫1.56%，表現最為疲弱，通訊服務股跌1.21%次之。受此拖累，標普500指數在近收盤前翻黑。

受原油價格持續上揚激勵，能源股大漲4.05%，表現最強勁。

高盛（Goldman Sachs）上漲1.4%，力撐道瓊斯指數收於平盤之上。

受惠於調漲價格與燃油成本下滑，聯邦快遞上季獲利意外強勁，股價大漲5.8%。被視為經濟體質指標的道瓊運輸指數上漲0.7%。

Spotify下挫1.3%，因蘋果推出備受期待的訂閱包套服務Apple One，將使對手產品Apple Music更具價格競爭力。

（時報資訊 柯婉琇）