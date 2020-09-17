美拘留移民中心堪比集中營？吹哨者爆內幕

據英《衛報》報導，一名在喬治亞州民營的歐文郡拘留中心內擔任女護士的烏騰轉為吹哨者，指控該拘留中心在未讓女性完全了解原因下摘取子宮，不僅缺乏醫療措施與預防病毒感染措施，並讓遭拘留的人形容那裡宛如「實驗性集中營」。烏騰更稱，他因向上級投訴後遭降職及訓斥，多個人權團體也於14日代表烏騰與受害者，共同向監管單位的國土安全部監察長提出控訴。

報導指出，烏騰（Dawn Wooten）表示當拘留中心有大量說西班牙文女性移民的子宮遭切除。一名遭拘留的女性向烏騰表示，她們不完全了解為何必須要做如此手術。

烏騰說，一名在中心外工作的醫生替一些抱怨月經量過多的婦女施行有關手術，但許多婦女似乎都不明白發生了什麼事，而這名醫生所見的每個人都做了子宮切除手術，「不可能所有人的子宮情况都那麼糟糕」。另外，雖然手術都經過患者同意，但這多為護士僅透過網上翻譯的西班牙語的結果。

另外，烏騰也控訴手術過程違反安全規則。拘留中心一名婦女稱，手術期間她未經適當麻醉，且醫生稱他切除了錯誤的卵巢，導致她失去生育能力；一名被拘留者對人權組織「南方計畫」（Project South）表示，她見過那些接受手術的女性，「我覺得那裏像個實驗性集中營，就像是他們拿我們的身體實驗一樣。」

烏騰也控訴該中心在新冠疫情大流行期間，該中心存在「令人震驚醫療疏忽」，包括拒絕替出現病狀的拘留移民檢測是否染疫、未落實分隔防疫，並在醫療紀錄上造假。「南方計畫」人權律師沙赫沙哈尼（Azadeh Shahshahani）稱，各組織計劃將有關文件提交給國會和聯合國，「這些是嚴重侵犯人權行為，美國政府應被究責」。

不過，歐文郡拘留中心也表示這種匿名且未經證實的指控，根本缺乏事實查核，應該被視為懷疑論者，並要其後果自負。

文章來源：Ice detainees faced medical neglect and hysterectomies, whistleblower alleges

文章來源：ICE whistleblower: Nurse alleges ‘hysterectomies on immigrant women in US’

（中時新聞網 馮英志）