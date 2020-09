國會女王！女議長一個動作打趴老小孩川普

美國總統川普的國情咨文演說順利落幕,不過後續效應卻越滾越大,川普通篇演說向民主黨溫情喊話要團結,卻仍不忘在關鍵議題上態度強硬、痛批對手,期間努力保持風度的民主黨籍女議長裴洛西,在川普呼籲兩黨要團結的環節過後,她一個刻意對川普熱烈鼓掌的動作,外加臉上藏不住的嘲諷表情完全將了川普一軍,讓川普頓失主場優勢,裴洛西成為最終贏家。

川普將近90分鐘的國情咨文演說贏得不少同黨夥伴掌聲,尤其談到兩黨要團結合作時,坐在他左後方的民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也從善如流,只是她伸長手臂對著川普鼓掌的動作相當刻意,外加雙眼直盯著川普,看起來充滿嘲諷意味,這短短幾秒鐘的動作立刻在推特上造成旋風,對比川普隨後轉過頭去答謝的那副傲驕表情,網友紛紛讚嘆裴洛西的政治手腕,一個動作就道盡千言萬語。

外國媒體也注意到這股「裴洛西鼓掌」(Pelosi Clap)旋風,美國廣播公司新聞網(ABC News)直接以斗大標題「裴洛西鼓掌讓川普的兩黨合作演說頓時失色」評論,華盛頓郵報(The Washington Post)更直接封裴洛西為「鼓掌女王」。

川普5日晚間如願以償赴眾議院進行任內第二次國情咨文演說,通篇訴求團結,要兩黨合作、彌平鴻溝,更表示要拒絕政治報復,不過在關鍵議題上他仍舊態度強硬,譬如直接抨擊通俄門調查可笑、愚蠢,又花了很大篇幅重申守護美墨邊境安全的重要性,暗諷民主黨人是「有錢政客」,不顧美國人的安危。

早在演說開始前,美國媒體就點出這場演說的關注焦點之一是裴洛西的反應,據國會山莊報(The Hill)報導,裴洛西當天以全白套裝出席,川普演說期間她多次起身鼓掌,當同黨議員因川普言論而鼓譟不休時,裴洛西也擔任讓他們冷靜的角色。

裴洛西上月底拒絕川普的國情咨文演說,導致川普敗下陣來,與民主黨簽訂折衷方案,終結35天部分政府停擺的鬧劇,裴洛西自此也被視為民主黨內能夠有效抗衡川普的狠角色。

如今國會女王裴洛西與老小孩川普二度對決,儘管川普握有主場優勢,最終仍不敵對手一個簡單的鼓掌動作,第二回合仍是裴洛西勝。

(中時新聞網 吳映璠)