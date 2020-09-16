美通緝5名大陸駭客 台灣有大學受害

美國司法部和聯邦調查局（FBI）16日宣布，美國執法人員破獲5名中國大陸居民和兩名馬來西亞商人涉及廣泛的駭客入侵罪行，台灣一所大學與香港親民主派人士也在受害之列。

根據起訴書，駭客試圖入侵美國、香港與台灣多所大學電腦系統；其中，台灣這所研究型大學受保護的電腦系統在2019年前後遭到入侵，超過6萬7000張附人名的文件照片遭到非法下載。香港也有3家大學在去年年底與今年年初遭到駭客攻擊。

此外，根據中央社，駭客也對美國與澳洲、西藏、新加坡、台灣與泰國等國的電信服務供應商進行駭客攻擊。台灣還有一家能源公司在今年5月4日前後，遭到駭客透過位於加州的伺服器置入勒索軟體，損及公司零售業務支付系統運作。

根據美國司法部公布的起訴書內容，遭到起訴的5名中國駭客分別是：蔣立志、錢川、付強、張浩然與譚戴林，起訴罪名為涉嫌電信詐欺、身份盜竊、未經授權入侵受保護電腦、洗錢等。

起訴書也指出，駭客於2018年11月竊取5位與香港民主運動相關人事資料，包括香港立法會議員、香港公民黨創始成員、前立法局議員、香港民主運動人士、與香港民主運動相關人員，以及一名正因為違反港區國安法遭到香港警方通緝的民主運動人士。這名駭客也曾在去年初竊取一名西藏僧侶資料。

根據中國時報，美國司法部和聯邦調查局宣布，破獲5名中國大陸居民和兩名馬來西亞商人涉及廣泛的駭客入侵罪行。5名隸屬APT41駭客組織的中國大陸公民，鎖定超過100家在美國和其它國家的公司和機構為目標，竊取資料牟利，其中1人並與大陸國安部門有關。美國已對這5人發出通緝令，兩名藉機獲利的馬來西亞人則已在馬國落網，將被引渡到美國受審。

（中時新聞網 高德順）

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