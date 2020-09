歐股︱觀望聯準會決策 各國股市漲跌互見

歐洲投資人將目光放至美國聯準會(Fed)的會議決策上,周三(16日)歐洲各國股市普遍收高,唯英國股市受到英鎊走強影響收黑。 歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)周三發表了其任內第一份國情報告表示,美國是歐盟長久以來的盟友,無論11月美國總統大選結果為何,歐盟都將重振並深化雙方盟友關係。

英國與歐盟近來逐漸撕破臉,英國下議院於14日以340贊成票通過充滿爭議性的「內部市場法案」,該法案旨在撤銷部分脫歐協議的法律效力,自推出以來便引來各方抨擊英國試圖違反國際法,馮德萊恩周三引述已故前首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher)的演說來對此做出回應,「英國不會違反條約。這將傷害英國、腐蝕英國與其他國家的關係,並重創未來任何的貿易條約。」(Britain does not break treaties. It would be bad for Britain, bad for relations with the rest of the world, and bad for any future treaty on trade.)

馮德萊恩也警告,英國與歐盟的談判進程緩慢,隨著時間過去,雙方達成共識的機率越來越渺茫,若雙方無法在10月15日前達成共識,英國則必須面對無協議脫歐的風險。