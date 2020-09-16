印度肺炎確診破500萬例 醫院亟需氧氣瓶

印度境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數16日突破500萬例，這對亟需氧氣瓶來治療數以萬計重症患者的醫院來說是更大壓力，因為當地的醫療用氧供應並不穩定。

印度衛生部16日通報，境內新增9萬123起確診病例，累計確診總數達到502萬例，是僅次於美國的全球第2多國家。另外，過去24小時新增1,290起死亡病例，累計染疫病亡數增至8萬2,066人。

印度的醫師和政府官員表示，馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、古茶拉底省（Gujarat）、北方省（Uttar Pradesh）等疫情重災區，對於氧氣的需求增加2倍多，亟需協助。

印度西部納西市（Nashik）的氧氣供應商巴蒂爾（Rishikhesh Patil）告訴路透社：「焦急的病患整夜電話打不停，我也不知道什麼時候可以拿到貨。」

印度衛生部官員布山（Rajesh Bhushan）表示，全國近百萬名活躍病例中，至少6％需要用氧。布山還說，目前供應充足，地方政府應該要監控使用量，並在短缺時示警。

「若未做好庫存管理，問題就會發生在醫療設施層級。每個省政府都應該確實做到。」

政府官員表示，在人口最多的北方省，首府勒克瑙（Lucknow）的氧氣瓶總需求量高達5,000瓶，平常時期需求量只有1,000瓶。

在各大醫院亟需氧氣治療重症病患的情況下，載運氧氣瓶的車輛可以啟用警鳴器，以盡速將氧氣瓶送抵醫院。

管理孟買市郊兩家醫院的醫師巴蒂爾（Ravindra Khade Patil）談到確保院內病患氧氣供應的壓力。

巴蒂爾說，兩天前，醫院的氧氣供應商未像平常一樣出現，他拚命打電話給供應商、附近的醫院與國會議員。巴蒂爾明白氧氣瓶若未即時送到醫院，部分重症患者可能撐不住。

最後，在一名政府官員施壓下，氧氣瓶終於在午夜過後送到醫院。

巴蒂爾表示：「只要再晚個幾小時抵達，我們可能就會有5、6名病患喪命。我們每天都提心吊膽氧氣能不能及時送到。」

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