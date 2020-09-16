菅義偉就任 日圓恐易升難貶

自民黨總裁菅義偉周三就任日本第九十九任首相，經濟政策基本上承繼安倍經濟學路線，但凱投宏觀（Capital Economics）認為，菅義偉將難以壓低日圓，考量國際利差形勢與匯市美元走空的大趨勢，日圓匯價恐易升難貶。

安倍任內主推有3支箭的安倍經濟學，其中最大的成就在於有效壓低日圓，2012年底時日圓兌美元一度漲破80日圓，到2015年時則貶至125日圓，儘管之後反彈，目前約在106日圓，但仍遠低於安倍上台時的價位。

菅義偉對於匯市的政策操作其實相當嫻熟，他在安倍內閣擔任官房長官的主要工作重點就是阻升日圓，日本銀（央）行與日本財務省召開例會監控匯市的投機活動，而菅義偉則負責出面警告日圓超漲。

專家認為，菅義偉接任日本首相後，壓低日圓的政策目標恐怕難以達成，其中主要原因有二，一個是日銀可用的寬鬆政策工具已相當有限，利差面將難以阻擋日圓走升，其二是匯市美元貶值的大趨勢短期內不會改變。

凱投宏觀資深經濟學家葛特曼（Jonas Goltermann）本周發布研究報告指出，日銀本周召開例會，由於先前寬鬆力道已遠超過其他國家，加上擔心再降息將衝擊金融業，因此市場預料日銀將按兵不動。

葛特曼進一步說明表示，相較之下，美國聯準會、歐洲央行與英格蘭央行未來一年預料還會擴大寬鬆，因此利差面指向日圓看升。

葛特曼指出，「這與2012年的情況剛好相反，當時日銀開始寬鬆銀根，而Fed則結束寬鬆貨幣循環開始升息，因此今年的利差形勢是一面倒有利於日圓，日圓兌美元走升的機率比較高。」

標準銀行G10投資策略部主管貝洛（Steven Barrow）也持相同看法，他表示，「由於日銀可用的寬鬆政策工具已有限，菅義偉將難以再呼籲日銀進一步寬鬆，而當前弱勢美元的匯市格局估計還會持續好幾年。」

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