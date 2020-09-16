川普口出狂言！肺炎疫苗望一個月內問世

美國總統川普今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗可能會在一個月內問世，但他也補充說疫情可能會自己結束。

川普在費城和選民舉行「你問我答」的市民大會時說：「我們快要有疫苗了。我們再幾週就能拿到疫苗，你知道的，可能再3、4週。」

不過就在數小時前，川普今早對福斯新聞（Fox News）表示，疫苗可能再「4週、也可能8週」問世。

民主黨人擔憂，政府監管機關與科學家可能會受到川普的政治壓力以及時通過疫苗，增加他11月3日總統大選的連任勝算。

包括美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）在內等專家表示，疫苗可能今年底才能獲得核可。美國迄今有近20萬人染疫病故。

在美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦的市民大會上，川普被問及何以淡化疫情，他回答說：「我沒有淡化，事實上，在許多方面，以行動來看，我反而是在重視疫情。」

不過，根據今天公布的新書「震怒」（Rage）訪談錄音檔，川普本人告訴記者伍德華（Bob Woodward），他刻意試圖「淡化」疫情，以免造成民眾恐慌。

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