9/16美股焦點新聞 重點摘要

美股周二相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-買盤進場 紐約期金漲至近2周高點

因市場預期聯準會(Fed)仍採取鴿派貨幣政策，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金漲至近2周高點，而白金漲約2.5%，觸及1個月高位，鈀金則漲約3.9%，達自3月31日以來高點。

分析師表示，如聯準會(Fed)保持鴿派態度，並對通膨目標進一步說明，就有可能繼續維持低利率環境，進而提高黃金避險需求，有望推動金價再突破2000美元；另外英國央行與日本央行的決策會議將於周四公布。

周二(9/15)報價，12月黃金漲2.5美元，報每盎司1966.2美元，12月白銀漲0.1美元，報每盎司27.46美元，10月白金漲23.5美元，報每盎司982.2美元，12月鈀金漲90.1美元，報每盎司2414.5美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-料需求增加 激勵LME期鋅連3漲

因中國國家統計局公佈數據顯示，8月工業增加值較去年同期成長5.6%，優於市場預期，且為今年以來最佳紀錄，提振市場對金屬需求增加的預期，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期鋅連3漲。

分析師表示，美國聯邦儲備理事會(FED)將於本周舉行會議，市場預料可能維持鴿派立場，激勵人民幣兌美元升至1年4個月高點，使金屬對中國買家來說更加划算，料短期內各金屬走勢可能獲得支撐。

周二(9/15)報價，期鋅上漲16美元，報每公噸2496.5美元；期錫上漲54美元，報每公噸18209美元；期鎳下跌76美元，報每公噸15198美元；期鋁下跌11美元，報每公噸1789.5美元；期銅下跌34.5美元，報每公噸6761.5美元；期鉛下跌19美元，報每公噸1908美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-庫存減少 原油期貨反彈逾2％

據美國石油協會（API）所公布的最新數據指出，截至9月11日當周，美國原油庫存意外減少950萬桶，優於分析師原先預估會增加130萬桶；此外，為預防颶風薩莉來襲，美國主要港口，以及超過四分之一的沿海原油、天然氣產能已進行關閉。

但國際能源署（IEA）將2020年石油需求展望下修20萬桶/日至9170萬桶/日，顯示原油需求前景依然疲軟，分析師認為，這與新冠肺炎疫情有著密切關聯，導致終場限制了油市漲幅。其中美國原油漲幅2.7%，倫敦原油漲幅2.3%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲1.02美元，報每桶38.28美元；10月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.10美元；10月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.14美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.92美元，報每桶40.53美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-周二紐約棉花期貨自半年高價回跌

因颶風減弱，薩利(Sally)在美國墨西哥灣沿岸關閉時減弱為1級颶風，市場對農作物受損擔憂緩解，致棉價自高點回跌，另外，美國農業部USDA每周作物進度報告顯示，有45%的作物處於良好/良好狀態，與上週持平，不過較去年的41%有所提高；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨跌0.1%，收盤每磅65.39美分；而12月棉花期貨跌0.3%，報每磅66.44美分。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-需求支撐 BDI指數連2漲

據8月中國工業增加值數據顯示，工業生產較去年同期成長5.6%，優於分析師原先預估的成長5.1%，與此同時，中國鋼鐵需求旺盛，進一步帶動海岬型船運費增加逾200美元，支撐波羅的海乾散貨BDI指數續漲。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲7點，收1289點，漲幅逾0.5%；海岬型運費指數(BCI)上漲24點，收1922點，漲幅1.3%；其平均日租金為每艘15942美元，增加205美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌4點，收作1296點，跌逾0.3%，其平均日租金為每艘11666美元，減少38美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌2點，收作912點，跌幅0.2%。

（商品行情網 王聖為 ）

6. 蘋果漲幅回吐 美股失守盤中高點

聯準會召開為期兩天的政策會議，投資人看好該美國央行將堅守其支持性政策立場，以及中國與美國最新公布的經濟數據意外強勁，周二美股上漲，延續周一的強勁升勢。

受蘋果漲幅回吐影響，美股失守盤中高點。蘋果早盤一度大漲約3%，終場僅微升0.16%，收在115.54美元。在新品發表會結束後，盤中股價一度下跌。按過去歷史來看，蘋果股價通常在發表會前上揚，之後因利多出盡回落。

在主席鮑爾宣布央行將對通膨與失業率這兩大利率指標採取更寬容的做法之後，聯準會首次召開會議，市場對於聯準會仍將釋出維持寬鬆政策立場的訊息樂觀以待。

周二收盤，道瓊工業指數漲2.27點或0.01%，為27,995.6點。標普500指數漲17.66點或0.52%，為3,401.2點。那斯達克指數收高133.67點或1.21%，為11,190.32點。

標普500指數11大類股漲多跌少，僅必需消費品、金融股與能源股收黑。

在上周遭到拋售後，本周科技巨頭股連續第二日走強，微軟上漲1.6%，亞馬遜與Alphabet分別漲1.7%，網飛漲4.1%，臉書漲2.4%。特斯拉繼周一飆升逾12%後，再漲7.2%。標普科技股指數收漲1%。

其他類股亦加入周二的升勢，防禦性的標普地產股與公用事業股分別漲1.4%與0.7%，材料、工業與健康照護股亦同步走高。

分析師表示，市場正極力證明逢低買進仍然大行其道，最重要的是，美股升勢持續獲得各類股普遍參與，而這是維持未來走勢最關鍵的特徵。

標普500金融股下挫1.4%，表現相對疲弱。花旗集團重挫6.9%，因聯邦監管機關準備就該銀行未能改善風險管理體系追究責任。摩根大通調降全年淨利息收入預測，股價應聲下挫3.1%。

（時報資訊 柯婉琇）

7.美股消息面：墨西哥灣關閉部分產油設施 油價上揚

美國8月工業生產月增0.4%，不如市場預期的月增1%。製造業產出月增1%，亦不及預期的月增1.2%。產能利用率為71.4%，符合預期。

美國勞工部公布，美國8月進口物價較7月漲0.9%，高於市場預期的月升0.5%。出口物價月升0.5%，亦超出市場預期的漲0.4%。

颶風沙莉來襲，導致墨西哥灣部分石油生產設施關閉，為油市帶來提振，惟國際能源署（IEA）看衰原油需求增長，使油價漲幅受抑。周二紐約期油收漲1.02美元或2.7%，為每桶38.28美元。倫敦布蘭特期油收漲92美分或2.3%，為每桶40.53美元。

世界貿易組織（WTO）裁定美國向2000億美元中國進口商品加徵關稅的做法違反世貿規定，為美元帶來壓力，帶動國際金價小升，周二紐約12月期金收漲2.5美元或0.1%，為每盎司1966.2美元。

聯準會周二召開為期兩天的決策會議，市場看好該美國央行仍將釋出「鴿派」訊號，周二美元偏弱，兌日圓一度創下兩周新低105.3日圓。

（時報資訊 柯婉琇）