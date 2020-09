川普不甩WTO 批陸逍遙法外「美必出手」

負責監督各經濟體之間貿易協議的世界貿易組織(WTO)15日表示,美國川普政府對大陸徵收超過2000億美元的加徵關稅違反世貿規則,為WTO首次就川普政府對各國課徵關稅做出不利判決。對此,美國總統川普表示WTO此舉形同讓大陸「逍遙法外」,並將對WTO「有所作為」。

據路透社與《國會山莊》報導,3名WTO的裁決人判決,美國無法證明有所必要對陸課徵關稅,且川普政府並未履行其說明這些臨時措施合法性的義務。

川普政府自2018年6月起對價值約340億美元的大陸商品加徵了25%的關稅,並於9月再對價值2000億美元陸商品徵收10%關稅,8個月後再提高至25%。

雖然美國貿易代表辦公室早於2018年3月份的報告就指控大陸竊取智慧財產權並強迫美企技術轉移,以及對國有企業不公平的補助,讓川普決定以此報告為由對陸發動關稅戰。即使如此,WTO仍判定美方反應並未遵守其下關於解決國際貿易糾紛的程序。

對此,川普表示自己根本不是WTO的粉絲,但WTO此舉根本是讓大陸「逍遙法外」,並稱美國勢必有所作為。

美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)也批評世貿組織這項裁定,並批WTO的判決報告剛好證實了川普政府在這4年中一再強調的,也就是WTO完全無法阻止大陸對美國科技業的損害行為,「必須讓美國自我防衛不公平待遇作為合法化,且川普政府不會讓大陸藉由WTO佔取美國勞工、商業、農民等人的便宜」。

文章來源:WTO rules Trump tariffs on Chinese goods illegal

文章來源:Trump says ‘will have to do something’ about WTO after China ruling

(中時新聞網 馮英志)