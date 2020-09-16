蓋茲不看好疫苗10月底前獲准 唯這家有機會

新冠肺炎疫情在過去半年來肆虐全球，各國引頸期盼疫苗盡速問世以結束這場全球性的災難，多家公司的候選疫苗先後進入人體試驗階段，對此，微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）向媒體表示，他不認為有任何發展中的新冠疫苗能在十月底前獲得美國當局批准，但若發展順利，有一家公司有機會在十月底前申請到緊急使用許可。

蓋茲接受媒體採訪時指出，他認為沒有任何一支候選疫苗能在十月底前獲得美國批准，相較之下他相信疫苗進程可能在明（2021）年出現突破。不過他也點名製藥大廠輝瑞（Pfizer）有機會能領先業界，蓋茲表示，「我認為進入到十二月、一月後，若候選疫苗被證實有效，有二至三家公司有可能獲得批准；目前各家藥廠的人體試驗邁向第三階段，唯一有可能順利進行並在十月底前獲得美國政府緊急許可證的就是輝瑞。」

比爾蓋茲和其夫人成立的比爾及梅琳達·蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）於今年三月時宣布，將與數間生命科學公司展開合作以發展新冠疫苗，當中也包括輝瑞。蓋茲自身也持有輝瑞、嬌生（Johnson & Johnson）及默克（ Merck）等企業的股票。

輝瑞研發的新冠疫苗是目前進入後期試驗的三款疫苗之一，輝瑞CEO布爾拉（Albert Bourla）周一接受媒體採訪時指出，該公司研發的候選疫苗若經證實安全有效，將有望於年底前在全美分發，對於輝瑞的臨床試驗，蓋茲充滿信心的指出，「我們在第一和第二階段的試驗皆看到良好的抗體水準。」

作為川普神速任務（Operation Warp Speed）的一部份，輝瑞和美國政府簽下19.5億美元的合約，若疫苗確定安全且有效，輝瑞將生產並交付一億支疫苗。

布爾拉也表示，若能獲得美國食品藥品監督管理局（Food and Drug Administration）的許可，輝瑞將準備分發數以萬計的新冠疫苗，並強調該公司預期可在十月底前獲得最終階段的試驗結果。

除了輝瑞以外，Moderna和英國製藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗也已進入最終試驗階段。