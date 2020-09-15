尼可拉被爆造假 通用釋疑

曾被稱為「卡車界特斯拉」的美國電動卡車新創公司尼可拉（Nikola），上周遭做空機構指責根本是一場騙局，美國證券交易委員會（SEC）並已針對尼可拉是否涉嫌詐欺展開調查。對於這些疑慮，新近與尼可拉結盟合作通用汽車（GM）執行長芭拉（Mary Barra），周一提出辯護，強調該公司達成這項20億美元的協商之前已進行「適當盡職調查」。

近日的消息讓尼可拉股價如坐雲霄飛車暴起暴落。先前因與通用的協議而大漲，隨後又因詐欺消息暴跌，周一尼可拉出面反駁造假指控，帶動股價上揚11.4％作收，但SEC啟動調查，則使周二早盤下挫6％。

尼可拉與通用達成非現金的結盟協議數日後，做空機構Hindenburg Research即發布名為「尼可拉：如何透過謊言連篇與美國最大汽車OEM廠結盟」的報告，文中雖有提到結盟協議，但未直接提及通用。

該報告批評尼可拉與高層誤導投資人，指責這家公司是一場錯綜複雜的騙局，建立在創辦人兼執行長米爾頓（Trevor Milton）職場生涯數十個謊言上，「我們從未見過任何上市公司有這樣等級的詐騙，尤其是如此大的規模」。

報告裡還提到尼可拉在2018年1月的影片造假，指稱影片裡一輛尼可拉卡車行駛於公路上，其實只是「從上坡滑下來」。

芭拉周一在一場會議中針對外界質疑作出回應，她強調通用「曾與許多不同的夥伴合作，我們擁有強大團隊進行適當的調查審視」。

尼可拉也回應，聲稱該報告意圖提供投資人錯誤印象，操控市場藉此讓Hindenburg等做空者得利。米爾頓另在推特發布德國廠組裝車輛的照片，試圖駁斥外界指控。

根據通用與尼可拉先前達成的協議，後者以價值約20億美元的新股交換通用的全球安全測試與認證的零組件，通用還將為尼可拉生產Badger皮卡車，採用的是通用自家電池技術，尼可拉則支付7億美元的生產成本。