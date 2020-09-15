科技股領軍 美股開盤漲逾180點 標普連三紅

由於今（16）日天蘋果即將舉行新品發表會，美股周二（15）日一開盤即上漲180點，以28180.20點開出。標普500指數連續第三天上漲，主要科技股蘋果、特斯拉、Nvidia皆上漲，帶動那斯達克指數上揚。

截至台北時間12日下午9點40分左右，道瓊指數上漲217.37點或0.78%、暫報28210.70點；標普500指數上漲31.09點或0.92%、暫報3414.76點；那斯達克指數上漲155.54點或1.41%、暫報112120.66點。

4大科技巨頭蘋果股價上漲1.98美元或1.72%、暫報117.34美元；Faceboo股價上漲6.76美元或2.54%、暫報272.91美元；GOOGLE的母公司 Alphabet Inc Class A股價上漲33.81美元或2.24%；暫報1,542.64美元；亞馬遜股價上漲48.56美元或1.56%、暫報3151.53美元。

另外，特斯拉股價則是上漲20.61美元或4.91%、暫報440.22美元。

（中時新聞網 葉明芳）

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