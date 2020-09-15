甲骨文為何能打敗微軟收購TikTok？原因在這

美國軟體公司甲骨文（Oracle）與抖音海外版TikTok母公司字節跳動達成交易，成為TikTok在美國的服務供應商。不過相關交易仍存在許多不確定因素，最終能否達成，需看中美政府的態度。現階段外界最感興趣的，是為何字節跳動要放棄財力、資源都更雄厚微軟（Microsoft），選擇甲骨文。

微軟是首個公開表示有興趣收購TikTok美國業務的公司，在收購談判過程中，進度也一直領先。字節跳動創辦人兼行政總裁張一鳴曾在微軟工作，微軟也遠比甲骨文來得有規模，資金充裕之餘亦有面向大眾的經驗。儘管不具備經營社交媒體經驗，但仍可藉融合旗下各種通訊及年輕人喜愛的產品（如Xbox），為TikTok帶來發展方向。

相比之下，甲骨文主要的客戶都是企業，其最著名的產品Java是開發平台語言。甲骨文除有經營伺服器經驗外，本身與時下流行的社群媒體可說毫不相干。

外界分析，甲骨文之所以勝出，背後可能與政治有關。甲骨文的總裁埃利森（Larry Ellison）是美國矽谷中少見高調支持川普、並與川普保持良好關係的科技巨頭，埃利森還曾參與並支持川普的造勢活動。

美國有線電視新聞網（CNN）引述智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員路易斯（James Lewis）的說法表示，甲骨文曾參與白宮的網路及雲端建設，有良好的安全紀錄，因此成為加分條件。

川普在8月得悉甲骨文參與收購談判時，就曾讚賞甲骨文是一間「好公司」，也認可甲骨文可以收購TikTok在美國的業務。

（中時 施施）

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