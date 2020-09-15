抓耙仔比買股好賺 美證交會賞告密者2.9億

美國SEC(Securities Exchange Commission，證券交易委員會)周一頒給1名檢舉人1000萬美元(約2.95億台幣)獎金，因為該檢舉人持續努力揭發某家公司財務造假，有助於SEC抓到該公司詐欺證據並採取行動。自2012年SEC設立檢舉獎金後，累計已發出超過5.2億美元(約153.35億台幣)。

SEC在聲明中指出，該檢舉人在調查過程中為專案小組就辨識證人、釐清事實、與調查事項相關問題，都提供廣泛又持續的幫助，甚至在專案小組遇到困難時協助制訂調查計畫。不過依法SEC不會也不能提供任何可能洩露檢舉人身分的訊息，因此並未公布是哪家公司造假挨罰。

依據相關法律，SEC由國會授權，責任在於卻保所有公開募股公司沒有任何財務詐欺、提供誤導訊息、內幕交易，或任何違反證券交易法的行為。2012年設立的檢舉獎金制度相關規定則指出，處罰超過100萬元案件，檢舉人可獲相當於罰金10至30%獎金，由此可逆推此案件違規公司挨罰可能約3333萬至1億美元。

（中時新聞網 王毓健）

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