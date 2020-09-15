陸疫情改善有感！美解除最高旅行警示

美國國務院今天以中國「疫情改善」為由，把對考慮前往中國或香港的美國人發出的旅行警示，從「請勿前往」調整至「三思而後行」。

路透社報導，美國國務院說，新的「第3級」警示反映因當地法律而出現的「任意執法」現象。美國國務院是在6月發出最嚴重的「請勿前往」第4級警示。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，第一級是最安全的「行使常規預防措施」，2級是「提高警覺」，3級則建議民眾「三思而後行」，4級是最嚴重的「請勿前往」。

美國國務院說，中華人民共和國「已經重啟大多數的經營活動（包括日間照護與學校）…其他狀況也有所改善。」

美國國務院另外提醒美國公民，仍需留意在中國有任意逮捕的風險，包括在香港，因為北京當局實施嚴格的新國家安全法。

中國與美國8月說，他們將允許航空公司把每週往返這全球兩大經濟體的班機增加一倍。

美國國務院與美國疾病管制暨預防中心（CDC）8月6日解除了建議美國公民因疫情避免所有國際旅行的全球旅行警示，改而對個別國家發布許多高級別警告。

CDC也取消建議因疫情避免所有非必要國際旅行的全球旅行警示。

過去一個月，美國國務院調整數十個針對個別國家的旅行警示，包括把對蒙古、薩爾瓦多、巴基斯坦、墨西哥、科威特、衣索比亞與沙烏地阿拉伯發布的警示降至第3級。

美國已禁止最近到過多數歐洲國家、巴西與中國的大多數非美國公民前往美國。

美國政府昨天開始不再要求從中國、歐洲、巴西返國的旅客必須降落在15個指定的美國機場，也結束對返國旅客加強實施CDC篩檢。

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