打敗蘋果！地表最賺石油公司成全球市值冠軍

美國科技股經歷一連兩週的修正後，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Arabian Oil Company），簡稱沙烏地阿美（Saudi Aramco），在此波修正中超車打敗蘋果公司，成為全球市值最高的公司。

美國財經媒體報導，蘋果公司的股價自9月起截至11日收盤為止，已下跌約17%，和它最近的峰值相比下跌約20％，使得蘋果的市值從約2.3兆美元，降至約1.92兆美元。而沙烏地阿美的股價，則在同期上漲約1%，使得它的市值超過蘋果公司。

報導表示，沙烏地阿美的股價之所以上漲，部分原因是因該公司承諾過，在今年支付750億美元的股息，大約超過蘋果過去4個季度中，支付給股東股息的5倍。

值得一提的是，蘋果和沙烏地阿美公司，是目前世界僅有的兩家市值達到2兆美元公司，沙烏地阿美的市值，在去年12月上市不久之後，於當月中期超過2兆美元。蘋果公司則是受益於美國應對疫情所採取的大規模貨幣寬鬆政策，以及各項財政刺激措施，因此市值在今年8月突破2兆美元，成為全世界市值最高的公司，但現在冠軍再度回到沙烏地阿美手中。

沙烏地阿拉伯國家石油公司簡稱沙烏地阿美，目前是世界上探明儲量最大的石油公司，總部設在宰赫蘭。公司擁有全世界最大的陸上油田——加瓦爾油田，以及最大的海上油田——賽法尼亞油田。

（中時新聞網 葉明芳）

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