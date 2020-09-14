美股︱揮別陰霾 三大指數收紅 半導體股齊漲

受到一連串企業交易消息及新冠疫苗進度鼓舞，周一（14日）華爾街股市三大指數收紅，道瓊工業指數上漲327.69點或1.18％，收報27,993.33點，標普500指數上揚42.57點或1.27%，收3,383.54點。那斯達克指數漲203.11點或1.87%，以11,056.65點作收。

周一標普500指數的11類板塊均走高，其中有七個板塊漲幅突破1%，尤以房地產和科技股領漲，漲幅均超過2％。

上周經歷修正的六大科技股周一漲跌互見，蘋果股價上漲了3.00%，收在115.36美元；TikTok收購案中失利的微軟，股價收漲0.68%，收在205.41美元，。

甲骨文（Oracle）14日證實已和字節跳動公司達成協議，將成為TikTok在美的「信任技術夥伴」，這項交易將交由美國外來投資審查委員會（CFIUS）審核，甲骨文收盤上漲4.32%，收在59.46美元。

電動車大廠特斯拉萬眾矚目的電池日將於9月22日登場，特斯拉CEO馬斯克推文指出當天將有一連串令人為之興奮的亮點，加上14日高盛（Goldman Sachs）出版報告指出，中國市場對特斯拉的需求正在回升，特斯拉周一收盤飆漲12.58%，以419.62美元作收。

因新冠肺炎帶動電子商務需求激增，亞馬遜於14日宣布表示，將在美國及加拿大增聘10萬名員工，收盤股價微幅下跌0.43%，收3,102.97美元； Alphabet下跌0.46%，以1,508.83 美元作收；臉書下跌0.17%，收在266.15美元。

輝達（Nvidia）以400億美元從軟銀（SoftBank）手中收購晶片設計公司安謀（ARM），創下半導體業史上最大併購案，消息帶動半導體股紛紛走揚，輝達周一收盤股價勁揚5.82%，收514.89美元；超微上揚2.04%，以77.90美元作收。

台積電和聯電ADR也聯袂走升，台積電ADR上漲2.13%，收在80.50美元；聯電ADR勁揚5.19%，收4.05美元。

疫苗方面消息，製藥大廠輝瑞（Pfizer）CEO布爾拉 （Albert Bourla）13日接受訪問時表示，各藥廠預計於10月底前得知疫苗測試結果，一旦研發順利，疫苗將於年底之前在美國分發，輝瑞周一股價勁揚2.58%，收在37.01 美元。

另外，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford University）合作研發的新冠肺炎候選疫苗先前傳出受試者出現嚴重適應不良反應，因此在全球暫停測試，不過近日已獲英國政府點頭，將重啟第三階段人體試驗，但由於美國監管機構正在調查該疫苗的副作用，其在美國的試驗仍被擱置。