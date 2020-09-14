菅義偉將接任日相　最快下月解散眾議院

日本執政黨自民黨14日舉行新任黨魁選舉，內閣官房長官菅義偉獲得壓倒性勝利當選新任總裁。日本16日將召開臨時國會，菅義偉可望順利接替因病請辭的安倍晉三成為首相並成立新內閣，外界推估他最快將於下個月解散眾議院並提前大選。

此次黨魁選舉有效票數共534票，菅義偉以377票高票之姿脫穎而出，遠遠超越對手前防衛大臣石破茂獲得的68票與前外務大臣岸田文雄的89票。此次投票參與人士包括394名國會議員與47都道府縣代表。

菅義偉將於16日接受參眾兩院投票，而自民黨在國會擁有多數席位優勢，換言之，他可望毫無懸念成為日本第99任首相。他表示：「我將為日本與其國民奉獻自己的一切。」

菅義偉將立即安排黨幹事長、總務會長等高層要職，預計於15日決定，而他將於16日開始組建內閣。

現年71歲的菅義偉是安倍長期戰友，他先前表明自己擔任首相後將延續「安倍經濟學」，以超寬鬆貨幣政策、加強政府支出與結構性改革三支箭支持經濟。

菅義偉將繼續安倍未完任期，時間至明年9月為止。外界推測，菅義偉最快可能於10月解散眾議院並提前大選，藉此提高自己在明年黨內選舉贏得三年黨魁完整任期的機會。眾議院任期將於明年10月結束。

出身農家的菅義偉表示，他上任後將全力對抗新冠疫情並拯救經濟，同時設法解決人口老化與生育率過低的結構性問題。

分析師指出，菅義偉上任首相後要面對的挑戰眾多，包括設法提振近日陷入低迷的製造業、與美國11月總統大選後的當選人打好關係，以及如何應對中國大陸擴展勢力的野心，同時避免經濟過度依賴中國等。