瑞士前兩大銀行傳合併 催生歐陸金融巨頭

瑞士財經媒體報導，瑞銀（UBS）董事長韋伯（Axel Weber）已在考慮與瑞士信貸（Credit Suisse）進行合併，以催生歐陸第一大銀行，俾有利於打國際盃，與匯豐以及美國金融業等國際強敵相競爭。

受到此一消息激勵，瑞士前兩大銀行股價周一同步大漲，瑞銀漲1.3％，瑞士信貸勁揚2.9％。

瑞士財經媒體《Inside Paradeplatz》率先披露，韋伯已在研議與瑞士信貸進行合併，該項計畫名為Signal，報導並引述匿名消息來源說法指出，韋伯已經與瑞士政府以及金融監管機關提出此一構想。

消息人士還透露，金融監管機關基本上是支持Signal計畫，預料2021年初可完成合併，2021年底瑞士就會誕生一家金融超級巨頭。

專業顧問業者麥肯錫也發表報告指出，「某家金融機構正在推動購併，合併後的新公司將遠大於現有金融業任何一家銀行。」麥肯錫多年來一直為瑞銀與瑞士信貸提供諮詢服務。

瑞銀與瑞士信貸合併將是瑞銀1997年收購瑞士銀行（Swiss Bank Corp）以來最大規模的併購，同時躋身歐陸銀行巨頭，有利與匯豐以及美國金融業者競爭。

按照韋伯的計畫，他將出任合併後新銀行的董事長，執行長一職則由瑞士信貸的高層出任。

不過，對於兩家銀行的員工來說，合併並非好消息，瑞士信貸目前全球員工總數將近5萬人，其中瑞士雇用的員工約1.5萬，瑞銀全球員工總數達近7萬，瑞士本國的員工則有約2萬人。

兩家銀行若合併，預料人力也會進行一波整併，人力精減幅度估計介於10到20％，也就是大約1.5萬名員工可能失業。

瑞士地區部份，合併時第一階段至少會裁減5,000名的銀行員工，之後會有更多的員工因此丟掉工作。

投資專家認為，合併案對股東而言則是利多，因為合併後的營運綜效可以期待，可望帶動股價上漲。