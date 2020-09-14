甲骨文為何能擠下微軟？專家曝2大關鍵

在美國川普政府的壓迫下，中國影音應用軟體TikTok需向美企求售以保持繼續在美國經營業務，甲骨文傳力壓微軟，從競購勝出。外媒分析，TikTok出售案充滿中美地緣政治博弈色彩，甲骨文獲TikTok選中而微軟出局，當中無疑有政治考慮。相比微軟，甲骨文並非一家面向消費者科技企業，也更為傾向支持川普政府。分析稱，這兩項因素或為甲骨文得以出線收購TikTok關鍵，也讓甲骨文比微軟更易通過中美交易審查。

TikTok選中甲骨文的細節耐人尋味。華爾街日報引述消息人士報道，本次交易結構，很可能不會是TikTok直接向甲骨文出售業務，但具體情況未明，甲骨文料將成為TikTok在美國的「可信科技夥伴」（trusted tech partner）。

另有外媒報導，TikTok程式中最為受到青睞的演算法，並不在出售範圍以內。TikTok近年迅速崛起，在美國下載量逾1.65億次，很大程度上要歸功其演算法，以大數據和人工智能決定向用戶展示何者內容。

TikTok賣盤交易仍須獲美國政府批准，也有可能因為仍然涉及人工智能技術出口，而須獲中國政府批准。TikTok出售美國業務選甲骨文而不選微軟，不排除有以下因素。

首先，甲骨文比微軟較需依賴TikTok，或更符中國戰略。甲骨文（Oracle）雖是矽谷老牌科技企業，卻是一家專門從事網路基建的企業，而直接非面向消費者。一般電腦使用者對甲骨文的第一印象多半是Java程式，而不是甲骨文的雲端、數據庫、商業管理軟件等主要業務。

相比之下，微軟除了亦有重點經營雲端業務Azure，其直接與消費者打交道的經驗要比甲骨文豐富得多。微軟旗下有完整的網路生態圈，Windows、Office不說，還有遊戲主機Xbox、搜索引擎Bing、門戶網站MSN等等。

可以推論，由純經營角度看，微軟完全比甲骨文有更大機會獨自經營好TikTok，但這可能正是中方不願看到的局面。

報導分析，TikTok業務售予甲骨文的話，後者硬體上可以撐起TikTok服務，但軟體方面會在更大程度上，需要依賴TikTok母企字節跳動輸出經驗，演算法不在出售範圍的話尤其如此。

這種安排之下，甲骨文因此會是TikTok的夥伴，而非簡單將TikTok吞併，中國企業亦可保留對TikTok較多的控制，而非依賴微軟豐富生態圈，也能避免Google、Apple、Facebook以外，樹立多一個華為等中企的對手。

延伸閱讀

微軟出局！TikTok美國業務擬售予甲骨文