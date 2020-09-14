歐元推零售數位貨幣？ 央行總裁：討論中

中國人民銀行上半年在深圳、蘇州、雄安、成都進行數位人民幣封測，打響央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency，以下簡稱CBDC）第一槍，歐洲中央銀行也表示，會在調查完成後、近幾周內公布是否建立數位歐元。

法國籍律師拉嘉德（Christine Madeleine Odette Lagarde）去年從IMF（International Monetary Fund，國際貨幣基金組織）總裁轉任歐洲央行行長，她上周在參加德國央行線上活動時表示，為確保歐元不在數位貨幣轉型中落後，儘管歐元體系尚未決定是否引進數位歐元，歐洲央行正在探索發行數位歐元的優點、風險、營運挑戰，「預計工作隊調查結果在未來幾周會公布，緊接著會啟動公眾諮詢。」

拉嘉德認為歐洲沒有被外國數位支付提供商主導的風險，但持續變化的全球環境、保護主義政策增多都帶來交易中斷的新風險，歐洲央行有責任確保所有歐元體系內公民有選擇權，不被排除在支付系統生態之外。

德國央行總裁、歐洲央行管理委員之一費德曼（Jens Weidmann）也說，歐洲央行會在未來數周內討論零售數位歐元，CBDC是現金的互補而不是替代。根據先前報告指出，現金支付在歐元區仍然非常受歡迎，非現金支付也只停留在信用卡階段。也有報導提到歐元區多數民眾擔心貨幣完全數位化可能導致在重大事件時財產安全性缺乏保障，或許這是費德曼強調CBDC不會取代現金的原因。

根據國際結算銀行（Bank for International Settlements，簡稱BIS）7月統計，至少有36國央發發布零售或批發數位貨幣的計畫，瑞典、中國都已開始測試，巴西央行更直接預告2023年國民可望看到CBDC。荷蘭非營利智庫dGen上周報告預估，10年內全球會有3至5國完全用CBDC取代現有貨幣。

拉嘉德認為數位歐元對零售用戶更有用，能提供他們逐漸改用電子支付取代現金的誘因，因此零售數位歐元比批發數位歐元更可能成為歐洲央行發行CBDC的初期目標。不少專家認為，疫情使得安全、低成本的電子支付解決方案比過去更加重要，也有人批評歐洲央行在CBDC領域反應已經算太慢。

目前較主流電子貨幣如比特幣、萊特幣都是運用P2P（對等網路）校驗、加密技術來發行、流通，理論上跳過所有官方機構，讓人人有權發行貨幣，但一般銀行也不會提供相關服務。CBDC有許多技術和法律上挑戰，特別是與其他物件的兌換。

中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春曾表示，目前封測中的數位貨幣如同數位化方式呈現的紙鈔，只要手機有安裝數位貨幣錢包App，不須綁定銀行帳戶也可支付，就像日常生活中從錢包掏錢一樣。該行也曾明確表示，數位人民幣將不能兌換黃金及外匯。

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