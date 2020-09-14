總統大位坐上癮？川普：協商選第3任

美國總統川普周六晚在內華達州明頓（Minten）的競選活動中說，他不但會贏得今年大選，2024年還打算再選一次。而他會「協商」選第3任，是因為他「被賦予這權力」。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《商業內幕》（Business Insider）網13日報導，川普對現場數以百計未戴口罩，也未遵守維持社交距離的支持群眾說，「從現在算起52天，我們將贏得內華達州，我們將贏得在白宮的另4年。」

他強調，由於根據他們被對待的方式，在這之後，他們或許有權進行協商，再連任4年。川普不斷暗示，他不只想要擔任兩任總統。而這令批評者憂心，他們認為，他不是在開玩笑，而是真的想違憲。

事實上，他8月在威斯康辛州奧士科什（Oshkosh）的競選活動中，也曾說過類似的話。「我們會再贏得4年，接著我們會再做4年，」他說，「因為他們暗中監視我的競選活動，我們該再做4年。」

不過，川普先前也曾表示，他說想做超過2任，不過是在開玩笑。2018年11月時，他大讚中國大陸國家主席習近平打破任期限制的錄音曝光後，被迫證實，並沒有要再爭取連任4年。「現在他是終身主席了，」川普當年在募款活動中說，「瞧瞧，他能這麼做。我認為那很棒，也許有朝一日我們也能試試看。」

在美國前總統華盛頓（George Washington）和傑佛遜（Thomas Jefferson）時期，便立下總統最多只能做兩任的不成文規定。然而，羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）卻打破了這默契，先後在1932、1936， 1940和1944年獲選4次總統。後來美國國會1951年通過憲法第22條修正案，正式限制總統最多只能做兩任。

（ 中時新聞網 楊幼蘭）