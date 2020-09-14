今（9/14）日國際財經新聞重點摘要：

1.三星傳擊敗台積電 奪高通旗艦晶片全訂單

韓國媒體引述業界消息人士，三星電子已獲得高通下一代5G高端智能手機流動應用處理器的訂單，價值約1兆韓元。意味著三星擊敗台積電，首次獲得高通旗艦晶片的全部訂單。

報導稱，高通將於12月發布驍龍875系列，這系列晶片預計將用於三星、中國手機大廠小米和OPPO的智能手機。三星已經開始使用EUV設備，在韓國的生產線大規模生產驍龍875，採用5奈米技術。

在全球，目前只有三星和台積電可以批量生產採用5奈米技術的晶片。

另根據韓聯社在9月初的消息，三星已獲得高通的入門級5G行動處理器訂單，三星生產的這些行動處理器將用於5G平價手機。

（工商時報 黃欣）

2.三星新品發表會 S20手機FE版下周三問世

三星電子周一宣布，將在下周三23日舉辦新品線上發表會「Galaxy Unpacked for Every Fan」，預計該發表會將展示Galaxy S20智慧型手機的預算型版本，亦即目前媒體流傳的粉絲版Fan Edition(FE)。

媒體廣泛預測Galasy S20 FE為今年二月旗艦機S20的預算版本，外沒技術網站預測有6.5吋螢幕，120Hz更新率，可能為平面螢幕，而非旗艦機的曲面螢幕，6GM的記憶體以及128GB的儲存空間，最高可達512GB，配備有三顆後鏡頭。機體為塑膠背蓋而非玻璃。售價可能在670美元之間。

據韓聯社指出，三星在過去兩個月對三星一萬名會員發出調查，為旗下Galaxy系列裝置尋找未來最佳的功能配置。根據該調查，消費者對Galaxy裝置最喜歡的顏色為海軍藍(navy)，次為淡紫薰衣草(lavender)和薄荷綠(mint)。消費者並喜愛120Hz的更新率、深色螢幕模式，以及極限全螢幕設計(Infinity-O)。

（時報資訊 張朝欽）

3.路透短觀：日本製造業信心仍深陷負數29

日本製造業的信心在九月出現悲觀，為連續第14個月維持在悲觀。雖然憂鬱有所舒緩，但路透短觀調查顯示，日本從新冠肺炎的經濟泥沼中復甦緩慢。

路透短觀主要追蹤日本央行的季度短觀調查。路透九月的調查顯示製造業在主要產業例如汽車和營建業的脆弱。

路透調查485家日本企業，其中256家進行回覆。一運輸設備製造商指出，汽車和營建機械的銷售沒有正在復甦。

路透短觀信心指出在九月為負數29，稍優於前一個月的負數33，但仍深陷悲觀。八月的調查為創下近六個月最低水準。九月在材料產業例如鋼鐵、有色金屬、紡織和造紙等墜速大於整體指數。

服務業部門指數來到負數18，優於八月的負23。但是在批發業、運輸、公用事業的信心則對整體指數施加更多壓力。

路透短觀計算方式是以企業回報狀況好的，減去回報狀況差的，負數讀數代表悲觀企業多於樂觀者。日本央行預計在十月初公布其短觀調查結果。

路透短觀的製造業信心，預計在12月為負數19，服務業部門預計在負數17。

（時報資訊 張朝欽）

4.澳洲維多利亞省14日新增確診數 降至近三個月最低

澳洲14日公布其國內人口第二大的維多利亞省，單日新增確診病例33人，為近三個月來最低的單日新增病例數，至於同一天因新冠肺炎而死亡為7人。

該省是澳洲爆發第二波疫情後，疫情為全國最嚴重地區。其首府墨爾本曾因為單日新增病例逾700人，而必須在8月初再採取嚴厲封閉措施。

由於當地每天的新增病例數已持續減少，因此擁有約500萬人口的墨爾本，從14日開始逐步解除部份封閉限制。居民將每天被允許在戶外活動2個小時，較原先限制僅1個小時為放寬了一些。至於晚間宵禁時間也縮短。

目前澳洲累計確診數約2.7萬人，在全球各國累計人數排行為第73高。至於累計死亡數為817人，是全球第54高的國家。

（工商時報 鍾志恆）

5.紐西蘭疫情降溫解封 大眾運輸無需社交距離

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）14日在記者會上宣布，紐西蘭航空（Air New Zealand）和紐國的大眾運輸業者，將不再需要規定乘客保持社交距離，但仍必須戴上口罩來防疫。

阿爾登表示，若疫情維持在低程度不變，在奧克蘭以外的全國地區，其他防疫上的限制措施也將從9月22日開始解除。紐國迄周一中午止，新冠肺炎累計確診數1,798人，累計死亡24人。

她指出，雖然紐國人口最多城市奧克蘭因疫情仍有待控制，暫時不在解除限制的範圍內，但只要該市疫情也有緩和跡象，就可能從9月23日開始降低防疫限制的層級。

由於紐國宣布解除大眾運輸的社交距離，紐西蘭航空也隨之宣布，推出逾18萬張機票大特價，每張低於50美元，並且在明年3月31日前，國內航線可免費更換航班。

（工商時報 鍾志恆）