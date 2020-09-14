微軟出局！TikTok美國業務擬售予甲骨文

外媒引述消息人士透露，中國互聯網企業字節跳動已選擇甲骨文牽頭的銀團作為競購短影音應用平台TikTok美國業務的勝出方，擊敗競爭對手微軟。微軟在美國週日時間13日表示，已接到字節跳動通知，不會將TikTok的美國業務出售給微軟。

美國總統川普8月威脅如果TikTok美國業務不出售，將被禁用。字節跳動一直在與潛在買家洽談出售TikTok美國業務事宜。

路透引述消息人士稱，該交易的結構將不是出售，而是重組，但沒有透露字節跳動及其投資者將繼續在TikTok美國業務的持股規模。消息人士補充稱，甲骨文將是字節跳動的技術合夥人，將負責處理TikTok的美國使用者資料。

另外，有外電引述消息人士稱，甲骨文收購TikTok美國業務的交易將達250億美元。

另有媒體指出，字節跳動已經決定，在出售或剝離資產時，不會出售或轉讓TikTok背後的演算法。字節跳動不會向任何美國買家交出原始碼，但TikTok美國技術團隊可以開發新演算法，而字節跳動已經通知美國監管部門及潛在買家相關決定。目前這筆交易將需要獲得中美兩國政府的批准。

（工商時報 黃欣）

微軟出局！傳字節跳動與甲骨文討論入股抖音

微軟公司周日宣布，社群app抖音的中國母公司字節跳動已經選擇不出售抖音的美國資產。知情人士透露，字節跳動現在正與甲骨文展開獨家談判，討論讓甲骨文入股抖音。

微軟在官媒上宣布，字節跳動今天已經告訴我們，他們不會將抖音的美國業務賣給微軟。我們有信心我們的提案對抖音用戶有利，同時又能保護國家安全利益。為此，我們進行重大變革，以確保該服務達到安全、隱私、網路安全與打擊假消息的最高標準，我們已在8月的聲明中明確表達這些原則。我們期待看到該服務在這些重要領域的發展。

甲骨文方面尚未回應相關消息。

兩天前，美國總統川普強硬表示，字節跳動出售熱門短片分享app抖音美國資產的期限不會延長。川普回應媒體詢問時表示：「它（抖音）要不就關門，要不就賣掉，期限不會延長」，他表示，如果在9月15日未能達成協議，美國將禁止抖音的使用。

彭博此前報導，中國祭出科技出口禁令，使字節跳動與微軟及甲骨文的交易協商變得複雜，因此該中國科技公司恐將趕赴不及川普政府所訂立之出售抖音美國業務的最後期限。

（時報資訊 柯婉琇）

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