美國國運的下一拐點 石齊平揭關鍵

公元1840年無疑是中國國運的轉折點，一個由盛轉衰的關鍵，中國綜合國力從一貫以來的全球之首開始急遽下行；1895年的甲午之戰及1900年的八國聯軍又是兩個拐點，下行速度更快，一直到1945年二戰結束取得抗日戰爭勝利，才初步穩住了局勢。

1945年因此是另一個轉折點，由此轉運，振衰起敝。1949年新中國成立，在進一步穩住了局勢之後開始上行；1979年開始的改革開放又是另一個拐點，中國重新崛起，由此邁向民族復興之路。

轉折點與拐點有所不同。轉折指的是發展趨勢在大方向上的轉變，比如1840年與1945年的之於中國，前者由盛而衰，後者由弱轉強。至於拐點，不涉及方向變化，可理解為在原趨勢下加速了動力，使之更快。

人類歷史進入21世紀才20年，歷史發展的主旋律已相當清晰，就是「全球一盤棋，中美大博弈」，於是，相對於中國運勢的變化，也不妨換個角度，看看美國運勢的走向。

美國國運嚴格地說，從1776年建國開始，就是一個長期持續上行的走勢，有時快一點陡一點，有時慢一些緩一些，第一個比較大的拐點大約出現在1870年前後，美國GDP一次超過了稱霸全球約兩個世紀的大英帝國（但請留意，儘管如此，當時中國GDP仍為全球第一，說明GDP只是觀察國運變化的指標之一）；接者，1918年一戰結束，又是一個拐點；又接著，1945年二戰結束，當然是一個拐點，美國正式躋身全球強國之林並為首號強國。二戰之後，殖民地紛紛獨立，英國才開始意識到榮光已去，霸權不再。可見一個霸權從開始衰落到它自己意識到不再是一個霸權，需要一個相當不短的漫長等待過程。中國如此，英國如此，想必美國亦是如此。

回到美國，1945年之後雖已成為頭號強國，但一直到另一個拐點1991年蘇聯解體之後，才正式登上全球霸權之位，並且從1991年到世紀之交的2000年，美國國運更是扶搖直上，這10年，堪稱是美國有史以來最輝煌的10年，但真是應了盛極而衰這句話，日後回看歷史，公元2000年或許就是美國霸權的巔峰了。美國氣運，從21世紀一開始，就是上了下行軌道，因此，2000年應該算是美國自1776年建國以來的第一個大轉折點。

回顧進入新世紀以來的20年，美國氣運已經出現了4個拐點了：2001年的911事件，將美國捲入了重傷元氣的反恐戰爭；2008年的世紀金融海嘯，暴露了美式資本主義深層次的危機；2017年川普當選美國總統，美國開始呈現出一個不一樣的美國，肆意毀壞國際協議，退出國際組織，甚至公然挑戰人類的誠信道德；又接者，2020年，新冠疫情與種族衝突又進一步戳破了美國模式的脆弱與美國霸權的偽善。走到這一步，美國2000年之前所積累的霸權資產已大量流失，令人好奇，美國運勢的下一個拐點會在哪兒？

就目前局勢觀察，容我大膽判斷，不無可能出現在台海。台海是中美兩強之間最大的矛盾點，一旦僵局打破，改變的將不只是中國與美國的運勢，還將影響到亞太及全球格局。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）

（中時新聞網言論 石齊平）