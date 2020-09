瘋狂開趴 美大學新冠暴增 全校慘隔離

美國高校再爆疫情大爆炸,密西根州立大學(Michigan State University)因為學生到處開趴、聚會,導致3周內確診人數激增將近15倍,新增342人確診,當地政府已經下令全校學生隔離2周。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、密西根州當地媒體《蘭辛州紀事報》(Lansing State Journal)報導,密西根州英罕郡(Ingham County)衛生局昨(12)日發布聲明,要求密西根州立大學全校學生即日起進行隔離。聲明指出,學校近期新增的342例確診病例中,至少1/3病例都是因為參加派對和聚會,當中1/3的派對都和學生聯誼會有關。

值得注意的是,密西根州立大學的病例數在3周內暴增將近15倍,8月24日以前,該校只有23人確診。

英罕郡衛生局指出,密西根州立大學秋季學期多開設網路課程,不過許多學生為了履行校外租屋的合約,或是單純想念校園生活,因此返回當地。

衛生局已經要求密西根州立大學全校學生即日起進行居家隔離14天,隔離措施將持續至9月26日23時59分,不過學生仍可到校上課、進出實驗室、參加系隊訓練,或是打工、採買食物、醫藥品、就醫等。

根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)全球疫情統計,截至今(13)日上午8時,美國共有超過648萬人確診新冠肺炎,逾19萬人喪命。

(中時新聞網 吳映璠)