股市走勢 成美大選風向球

美股表現雖然不能決定誰將入主白宮，但卻可視為預測美國選情的風向球。證券經紀商BTIG指出，就歷史而言，若選前三個月美股出現大漲，現任總統較占有優勢。反之若美股從8月底到選舉前夕表現不振，在野黨候選人則贏面較大。

BTIG表示，若回顧到1928年來看，當標普500指數在大選前三個月走高，現任總統或執政黨候選人勝選的機率將近9成。

標準普爾8月強漲7％，創下1986年歷來同月最佳表現，也為美股在這段期間拉開序幕。然而這對常在推特中把美股大漲歸功於自己政績的現任總統川普，是值得慶賀的喜訊。

不過美股自9月初因為遭遇沉重賣壓，而開始反轉下滑。雖然外界將此視為是先前股市過熱而出現回檔的一種反應，不過如果該震盪一直持續到選前，投資者可能會將8月美股亮麗表現拋之腦後。

根據道瓊市場資訊顯示， 9月向來是美股走勢最疲軟的月份。在過去93年間期間，標普500指數在9月下跌的機率高達54％。至於9月平均回報率也為負0.96％。不過資料也指出，若在美國總統大選的那一年，標普500指數在9月表現稍好、平均下跌0.3％。

由於今年選情詭譎多變，一些投資者已開始對選前的美股波動加劇預做準備。許多人預測這次選舉將相當緊繃，甚至大選過後結果恐怕也不會立即出爐，更讓美股備受重壓。

BTIG也提到，由於美股在今夏不斷締造新高，這也意味一旦回檔，跌勢也會更加慘重。它強調，若美股從8月底到大選前多出現下滑，勢必對執政黨選情帶來不利影響。

資料顯示，在大選年期間，美股從8月底到選舉前處於走跌的共有六次，分別是在1932年、1960年和2008年，當時是共和黨掌控白宮。另外1952年、2000年和2016年則由民主黨執掌白宮。然而在這六次情況中，執政黨都在選舉中落敗。