牛津疫苗重啟人體試驗

牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的新冠肺炎疫苗，日前因人體試驗參與者出現嚴重副作用而暫停試驗，不過最近因獲得英國政府放行，又再度重啟第三階段人體試驗。不過在其他國家仍等候當地政府評估。

牛津大學12日宣布編號「AZD1222」的候選疫苗將在英國各地恢復人體試驗。牛津大學表示：「在參照獨立安全審查委員會及英國藥品及保健產品管理局（MHRA）的建議後，獨立審查小組決定恢復英國人體試驗。」

英國、巴西及南非至今共有1.8萬名受試者在人體試驗中接種牛津疫苗，並在美國募集到3萬人準備參與人體試驗。

牛津疫苗在8月底展開第三階段人體試驗後，被世界衛生組織（WHO）喻為全球最有希望研發成功的新冠肺炎疫苗之一，因為目前除了牛津疫苗之外只有另外兩款候選疫苗進入第三階段人體試驗，其中一款由美國生技公司Moderna研發，另一款由輝瑞及德國生技公司BioNTech合作研發。

然而，牛津大學在9月初突然宣布暫停全球人體試驗，主要是一名受試者在實驗中出現嚴重副作用。阿斯特捷利康執行長索西歐（Pascal Soriot）在一場私人研討會上透露，是一名英國女性在接種疫苗後出現脊髓嚴重發炎的神經系統症狀。

索西歐進一步透露，其實臨床試驗在7月就曾暫停過一次，當時也是因為一名受試者出現神經系統症狀，但後來證實症狀與疫苗無關，於是又恢復臨床試驗。

劍橋大學加護病房藥品講師桑莫斯博士（Dr. Charlotte Summers）表示，臨床試驗暫停代表牛津將疫苗安全視為第一優先。同樣進入第三階段人體試驗的輝瑞也高度重視安全，打算擴大試驗規模。輝瑞及BioNTech在12日向美國食品藥物管理局（FDA）提出申請，希望將第三階段人體試驗規模從原本設定的3萬人擴大至4.4萬人。