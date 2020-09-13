吉利德200億美元 收購癌藥公司

外媒報導，因研發抗疫藥物瑞德西韋而名噪一時的美國製藥大廠吉利德科學公司，為了能在發展迅速的癌症藥物市場取得一席之地，將決定斥資逾200億美元迎娶生物製藥業者Immunomedics。該交易預料最快周一（14）就會對外發布。

根據消息人士透露，一開始兩家公司的討論主要以結盟為主，不過最後該談判卻演變成為全面性的收購協議，這也彰顯吉利德積極要把業務觸角伸向癌症藥物市場的企圖心。

在抗病毒藥物上居於領導地位的吉利德，最近幾年正努力擴大其他產品的組合。如果它能順利迎娶Immunomedics，將有助吉利德在近來成長最快速的癌症藥物領域上站穩腳步。

吉利德旗下的明星藥物除了治療愛滋病毒與C肝藥物外，最近又因研發治療新冠病毒的新藥瑞德西韋而備受矚目。

吉利德執行長歐戴（Daniel O’Day）自2019年上任以來，就不斷尋求交易以擴大公司產品組合。例如在同年他就斥資逾50億美元深化與比利時生技公司Galapagos的合作關係。緊接今年初他又耗費49億美元收購血癌藥物開發公司Forty Seven。

不過癌症治療藥物卻未能提供吉利德更長遠的未來，協助它抵抗因C肝與愛滋病毒藥物的銷售下滑。

總部位於紐澤西的Immunomedics，主要以開發乳癌治療藥物Trodelvy聞名。乳癌藥物是目前全球癌症用藥市場上最賺錢的藥物之一，因此也吸引許多全球多家大型藥廠關注。根據EvaluatePharma預估，該市場規模今年可達1570億美元。

Trodelvy在今年才獲得美國食品暨藥物管理局批准，除了乳癌，在治療肺癌與其他癌症也顯現部分成效。不過靠著該藥物的熱銷，Immunomedics上市才兩個月就為前者賺進2010萬美元的淨收入，券商Jefferies更預測到2022年，Trodelvy銷售將上看4.8億美元。