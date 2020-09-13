輝達想併安謀 最大變數恐在中國不放行

根據外電報導，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）將以史上最高的超過400億美元價格收購處理器矽智財（IP）業者安謀（ARM），且報導指出雙方已經接近合意階段。然而此一消息傳出，不僅 ARM 的英國總部員工工會可能反對，業界負面看法多過正面，而業界分析此一併購案最大變數，在於中國商務部恐會以不符合公眾利益為由反對且不會放行。



ARM 最大股東日本軟銀已多次釋出可能出售其股權或讓 ARM 公開發行的消息，上個月業界已傳出NVIDIA是最有可能出手併購 ARM 的業者，而且併購金額將超過400億美元，創下半導體產業界最高併購金額，而近日外媒再度報導該合併案已接近雙方合意階段，最快月底前就會公布收購案細節。



事實上，NVIDIA執行長黃仁勳在8月底的法人說明會中避談此事，僅強調 ARM 是很棒的企業，擁有很好的技術能力，特別在低功耗設計具有優勢，NVIDIA一直是 ARM 長期合作夥伴，不論是在自駕車、機器學習應用、任天堂Switch遊戲機核心晶片等都與 ARM 密切合作。



半導體業界多數業者並不看好這個併購案，因為NVIDIA併購 ARM 並不會為其布局多年的繪圖晶片或人工智慧（AI）應用帶來更大的綜效，而且要喝牛奶並不需要自己養一頭牛，加上此一併購動作很可能造成NVIDIA競爭對手改用其它IP，反而造成 ARM 在處理器IP市場占有率下滑。



再者，NVIDIA若真的要併購 ARM ，仍需要全球各國主管機關的同意，但中國商務部看來不會放行。業者分析，美中貿易戰持續升溫，11月美國總統大選後變數更大，NVIDIA若以天價併購 ARM ， ARM 等於變成美國公司，中國許多採用 ARM 架構處理器IP的業者等於要面對美方排山倒海而來的限制及壓力。



先前高通決定以380億美元天價併購恩智浦（NXP）一案，就因為中國主管機關遲未放行，最後因而破局。在此一情況下，業界認為NVIDIA併購 ARM 一案要獲得中國商務部同意的難度很高，中國方面基於自身利益及國際競爭的考量下，應該是不會同意此一併購案。