美頁岩油商囤積鑽探許可證 預防拜登勝選

美國頁岩油商擔心民主黨候選人拜登勝選，因此在11月3日總統大選投票日前，不斷囤積聯邦土地上頁岩油區的鑽探許可證，因為拜登提倡再生能源而對石化燃料產業不友善，若他執政就可能限制甚至禁止頁岩油田開採。

美國最大的頁岩油田區二疊紀盆地，位於德州西部和新墨西哥州東南部，油商迄8月24日止三個月，申請聯邦政府的鑽探許可證數達404張，跟去年同期225張相較暴增80％，遠超過2018年同期11張。

顧問公司Enverus資料顯示今年初迄8月24日止，油商在二疊紀盆地共取得974張鑽探許可證。去年全年1,068張，2018年僅265張。按照油商目前申請取得鑽探許可證的速度來看，今年許可證張數將超過去年。

全球新冠肺炎疫情繼續肆虐，令紐約油價勉強撐在每桶約40美元附近，從而降低油商鑽探油田意願。

油田服務商貝克休斯（Baker Hughes）指出，迄8月14日當周，美國運作中的油井數量較去年同期大減71％。

專家認為，拜登民調領先川普，促使油商趕快囤積鑽探許可證所致。油商擔心萬一拜登勝選，未來可能愈來愈難，甚至無法取得新許可證。

拜登曾表示不會完全禁止油商以液壓破碎法來開採頁岩油。雖然這立場跟許多環保主義者和民主黨內環保激進份子不一致，但在其對抗氣候變遷的計劃裡，就包含禁止批准在聯邦土地上開採新油田。

石化業擔心此舉傷害美國經濟和能源開採，使美國失去全球最大產油國的寶位。美國頁岩油產量因液壓破碎法等開採技術革新，讓美國去年平均每天產油量約1,200萬桶。

液壓破碎法是在頁岩層裡使用大量水和化學劑，以高壓方式逼出岩層裡的石油或天然氣，因此被環保人士抨擊此法破壞環境。