銅價創逾2年新高 高盛仍看好繼續漲

國際銅價本月初創逾兩年新高，但仍是高盛最看好的大宗商品，認為在中國大陸需求回升帶動下，加上倫敦金屬交易所（LME）銅庫存創十五年新低，銅價將繼續上漲。

銅被視為全球經濟走向指標，新冠肺炎疫情大爆發而嚴重打擊全球經濟後，讓銅價因此急跌。紐約銅價在3月23日最低跌至每磅2.1195美元，之後強勁反彈，11日3.04美元，回升幅度達43.4％。

倫敦銅價則是於本月4日觸及每噸6,830美元的26個月高點，11日收報6,745美元。

高盛報告指出，跟英美資源集團（Anglo American）、必和必拓（BHP）、力拓（RIO）和嘉能可（Glencore）等四大礦商股價相較，銅價本身表現強勁許多。其維持銅價多頭看法原因，是看好中國帶動全球經濟復甦。

高盛執行董事歐布萊恩（Jack O’Brien）和其團隊看好銅價前景，是因為汽車與家電等產業景氣復甦，中國不動產市場繼續強勁，和其不斷舉債來刺激經濟等帶動銅的需求增加。

美元走貶讓以美元計價的銅價相對變高，加上各國大舉推出振興措施救經濟，增加外界對全球通膨持續上升的預期，也是推升銅價的重要因素。

銅會成為高盛「最愛」的商品，是因為有銅供應緊張問題、景氣循環和結構性因素等支持。其認為銅價繼續上漲對嘉能可與必和必拓最有利。LME銅庫存量持續下降，11日來到7萬5,550公噸創十五年新低。

美國銀行報告也顯示其對銅礦供應減少的憂慮。因為近幾年來，銅礦供應的成長幅度是穩定地縮減。雖然明年銅礦產業將會回升，但其仍然擔心愈來愈多意外因素導致銅礦產能減少。

像全球最重要銅出口國智利，由於新冠肺炎疫情持續肆虐，迫使礦商不斷加強防疫措施，結果導致近期智利銅礦只保留最基本的員工來維持礦場運作，這自然會導致銅礦產量減少。