半世紀以來最慘！ 美財政赤字飆破3兆美元

為解決新冠疫情所帶來的經濟難題，美國政府不斷提高預算支出推行各項紓解政策，因此，預算赤字也隨之升高，根據美國財政部周五數據顯示，財政赤字已突破3兆美元大關，幾乎是2019年缺口的三倍，今年赤字是自1945年以來最大赤字，將有望創下第2次世界大戰以來最高。

美國財經媒體報導，在本財年中，8月份的赤字為2001億美元，與2019年同月相比幾乎沒有變化，這使得該財年的赤字總額超過了3兆美元，比起去年，在過去的11個月中，預算赤字只略高於1兆美元。

報導指出，在幾個月前，由於美國政府大力推動因疫情受創的相關措施，今年到目前為止的支出已超過6兆美元。同時，財政收入也略低於2019財年前11個月，8月份的收入比去年同期下降了2.1％。

國會預算辦公室本月早些時候預測，2020年的赤字將佔國內生產總值的16％，是自1945年以來最大赤字。

此外，每周600美元的補充失業金在7月份結束後，聯邦額外失業補償計劃的支出總計225億美元，而1個月前為734億美元。失業救濟支出總額7月為361億美元，8月分為312億美元。

美國政府為救遭疫情重創的經濟，不斷提高預算支出，今年財政赤字將可能創下第2次世界大戰以來最高。

（ 中時新聞網 葉明芳）

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