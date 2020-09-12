波音737復飛有望 歐美將檢視機師訓練計畫

數國的航空主管機關與機師下週將開始檢視波音公司（Boeing Co.）訓練機師操作修改版737 MAX客機的提案，顯示遭停飛的737 MAX往復飛更近一步。

美聯社報導，美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，14日將在倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）開始檢視波音公司的提案，將持續9天，參與人員將包括美國、加拿大、巴西與歐洲聯盟的航空官員與機師。

美國聯邦航空總署表示，在737 MAX復飛前還有其他步驟需要完成，包括檢視作業以確保波音對飛機所做的調整符合安全規範。

波音先前有兩架737 MAX客機在印尼與衣索比亞墜毀，造成346人死亡，兩起空難都與機上自動防失速系統壓低機鼻有關。波音之後修改737 MAX的電腦與飛行軟體。這個機型的客機自去年3月起遭全球停飛。

美國安全調查人員在檢視這兩起墜機案後，建議波音重新考量相關假設性問題，例如機師在遇到緊急狀況時可以多快反應。

波音發言人說，公司預期可獲得主管機關批准，在第4季恢復運送新的737 MAX客機。由於還需要完成維修與達成機師訓練要求，各航空公司可能還要等一段時間才能使用737 MAX。