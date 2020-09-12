看衰川普連任 挺川大亨傳準備敗選後布局

在川普民調仍落後民主黨候選人拜登之際，一向被外界是為川普鐵桿支持者的福斯新聞台近期風向開始轉變，不僅川普認為福斯新聞越來越沒和他站在同一陣營，連福斯公司董事長、最大股東梅鐸都看衰川普難以在11月連任成功，正準備「後川普」環境下的商業布局；川普也在與梅鐸對談時對他大吼，抱怨福斯新聞對他做假新聞，但梅鐸仍替自家新聞辯護，雙方在電話中不歡而散。

雖然梅鐸旗下的《福斯新聞》美國大眾媒體中，最力挺川普的主流媒體，也是川普最常接受專訪的新聞台。但據《每日郵報》引述美媒《浮華世界》（Vanity Fair）報導，一名匿名人士表示，曾經在2016年大力幫助川普勝選的媒體大亨梅鐸不如同4年前的看法，反而看衰川普11月競選連任能勝出。這名消息人士表示，梅鐸已預見川普可能的敗選，正準備替他的媒體帝國做好「後川普時期」環境下的商業布局。

對此，川普大為光火，在電話中向梅鐸大吼，稱福斯新聞對他的報導不應該存有偏見，不僅報導不公且做假民調，例如川普近期才嗆福斯新聞國安線記者葛里芬（Jennifer Griffin）證實川普不願去向陣亡美軍致敬是假新聞，以及福斯新聞於5日的民調稱川普在3個搖擺州民調落後拜登；不過梅鐸仍認為旗下新聞有遵守報導及民調準則，雙方最終在火爆氣氛下結束通話。

正傳出川普競選團隊經費被迫縮緊荷包之際，川普與福斯新聞的關係更成為外界焦點。報導也根據其他消息來源指出，川普也不滿福斯的主持人華萊士（Chris Wallace）為總統大選辯論會的主持人。華萊士曾於7月17日專訪川普時，直接點出川普種種錯誤說法，雖然贏得新聞界同仁滿堂彩，但也讓川普對他記仇。

（中時新聞網 馮英志）

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