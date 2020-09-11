英日簽脫歐後首份貿易協議

英國與日本11日達成原則性貿易協議，該國99％出口至日本的商品皆享有免關稅待遇，此為英國脫歐後首個談妥的自由貿易協議。但該國與歐盟間的脫歐貿易談判持續卡關，令市場對於英國在年底過渡期結束後恐無協議脫歐的擔憂升高。

脫歐貿易談判進展不順，導致英鎊11日一度創下五個半月新低。英鎊兌美元匯率周五盤中貶值0.3％來到兌1.2770美元。

英鎊兌歐元同樣下挫0.6％至92.85便士兌1歐元。英鎊本周預估創下3月中疫情高峰以來最糟的表現，兌美元與歐元雙雙累跌約4％。

英國貿易部周五宣布，英國與日本已達成自由貿易協議，但此協議仍須經過雙方國會批准，預計於今年底生效。透過此協議，英國與日本間每年貿易額可望增加152億英鎊（約195億美元）。

此協議涵蓋數位與數據條款，其中內容「遠超過歐盟與日本簽定協議的範圍」，而這有助於雙方「數據自由流動並保障個人數據安全」。

英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）表示：「這是我們脫歐後首個重大貿易協議，對於英日而言都是歷史性時刻。」

英國政府表示，從策略上來說，此協議是英國加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的重要一步，同時為英國與其他盟國簽訂自由貿易協議奠下良好基礎。

另一方面，英國與歐盟在脫歐貿易談判意見分歧，甚至傳出歐盟近日開始加強準備工作，以因應英國無協議脫歐的可能性。雙方爭執重點在於英國本周稍早提出的「內部市場法案」（Internal Market Bill），此案目的在於修正脫歐協議裡關於北愛爾蘭的規定。

但此法案引起歐盟不滿並痛斥違反國際法，同時下達最後通牒要求英國在本月底前撤回提案，不料遭到英國政府斷然拒絕，導致雙方貿易談判增添變數。