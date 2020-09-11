200億選擇權被倒貨 美科技股動盪剛開始？

據外媒報導揭露，日本軟銀旗下願景基金（Vision Fund）近幾個月來不斷增持美國科技股的選擇權，成為推升今年科技股強漲的主因之一，被稱作是「那斯達克巨鯨」，軟銀更在當中大賺40億美元。不過，外媒卻發現一名大型選擇權投資客，近日將多檔美國科技股的選擇權多頭部位平倉，價值約7.18億美元（約211億元新台幣）。

據英國《金融時報》報導，軟銀（Softbank）集團創辦人孫正義，被揭露投入40億美元，買進美國科技公司股票選擇權，導致美國科技股從今年3月底點以來，表現遠遠超過其他類股，不過，科技股步入9月後，上周四開始出現明顯修正，連帶道瓊指數、標普500指數跟著大幅下修，那斯達克指數跌幅超過10%、進入修正區間，直至本周三（9日）跌勢才放緩。

據《路透》報導，該媒體分析Susquehanna Financial Group數據發現，一名未具名的投資人於10日將價值約7.18億美元的選擇權多頭部位平倉，這投資行動所採取的是風險逆轉策略（risk reversals），標的為臉書、Netflix、Adobe的選擇權。該名投資人上周才將近期被納入道瓊指數的Salesforce多頭部位平倉，但這只是該名投資人多頭部位的組合之一，目前該名投資人還有16.6億美元的部位。

根據調查，軟銀的策略為買進賣權、賣出賣權，至於10日被平倉的部位，則是賣出賣權、買進買權，到期日9月份。Susquehanna衍生性金融商品策略部共同主管Christopher Murphy指出，投資人8月稍早就在追蹤這筆多頭選擇權部位，若投資人大量平倉，足以對市場造成巨大動盪。

Trade Alert資料指出，追蹤特斯拉賣權的Skew指標，10日再度轉為負值，顯示多頭訊號走俏。EAB Investment Group總經及關連性防衛策略師Arnim Holzer表示，目前蘋果、特斯拉等大型股選擇權當中，買權需求依然居高不下，顯示這些標的仍有震盪的風險。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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