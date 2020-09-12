美股恐上演股災戲碼？陶冬這樣看

美國就業資料好過市場預期，總統川普也沒有出位言論，但是美國科技股上周卻十分動盪，NASDAQ於週四暴挫5%，週五早盤再跌5%，直至抄底資金入場

NASDAQ錄得三月股災以來最慘烈的下跌，起因是英國一家基金大手賣出汽車公司的早期投資，接下來傳出日本一家基金過去一個月買下巨額科技股期權，觸動投資者獲利回吐潮。

美國科技股震盪，恐慌指數VIX一度升至37.5，投資者去杠杆、避風險。歐洲股市大體跟隨美股走勢，不過銀行股有較好的表現。債市仍在消化聯準會新推出的平均通膨目標方法，國債先升後回，十年期國債利率收報0.715%。因應債市變化，美元指數先跌後升。石油市場擔心需求前景，還擔心OPEC的增產計畫，布倫特石油期貨探高後一路下挫。黃金上周衝2000點不果後輾轉回檔。

日本一家VC巨頭披露，在過去數月買入了巨量的美國科技巨頭的看多期權，據報交易員估算規模在數十億美元以上。這在公司股票衍生產品市場，是極其罕見的。期權帶動現股價格，迫使期權莊家大手買入現股對沖風險，而股價與成交量的暴漲又吸引散戶的湧入，ETF也跟風而至。

獲利了結、股災前戲？先觀察基本面

這個解釋了幾支科技巨頭股價的暴漲，也解釋了衍生品市場成交量的暴漲。當VC巨頭披露出自己的期權動作後，市場出現逼多，獲利盤趁機了結離場。這是一場股災的前戲，還是獲利整固？筆者傾向於相信是後者。

三月股災後科技股暴漲，嚴重超買，出現久違的調整很自然。但是多數科技巨頭的盈利基本面十分健全，與當年Dotcom泡沫不可同日而語。而且，聯準會在製造巨大的新增流動性，舊經濟公司的盈利存在不確定性，退出的資金相信最終還會回來。此事件值得留意的是，一家基金的魯莽行動可能給整個市場帶來意想之外的震盪，是所謂黑天鵝風險。

美國八月非農就業資料略好過預期，不過上升動能在萎縮。八月新增加了1371K就業機會，vs預期的1350K和上期的1763K，失業率降至8.4%，時薪環比漲0.4%。這組數位是強的，不過被238K人口普查的短期工誇大了，普查工作秋季會結束。

全球經濟「第二期復甦」 取決於就業和消費情緒

受到疫情打擊最重的休閒與接待行業新增了174K，但是比疫情前仍少了4百萬個就業機會。八月數字顯示儘管疫情出現反覆，就業市場仍在復甦，但是近期風險似乎在下端，財政支出有點強弩之末的感覺，個人可支配收入在下降，地方政府財政捉襟見肘。美國經濟何去何從，很大程度上取決的在國會山爭議不休的CARES救援計畫。

筆者認為，人流解禁所帶來的初期反彈，可能接近尾聲，全球增長預計在九月見短頂，接下來就是第二期復甦，一切取決於就業恢復和消費情緒恢復，而這部分復甦之途估計艱難曲折。至於時薪增長，應該觀望多一點時間，此資料一向比較波動。

本周重要事件不多，值得留意的是英國與歐盟的新一輪貿易談判（9月7-11日）。歐洲央行例會不會有政策變化；美國聯儲進入會議前靜默期。英國七月GDP，預測環比5%。美國八月核心CPI環比漲0.3%，同比1.6%。中國資料關注八月全社會融資資料。

文章來源：今周刊

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