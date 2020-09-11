拋售潮來臨？ 知名投資人示警科技股恐暴跌

美國知名投資人Paul Meeks表示，儘管美股近日稍稍回檔，但科技股仍然太貴了，他正在等那斯達克指數下跌20%，然後再進行任何大的交易。

CNBC報導，獨立解決方案財富管理公司（Independent Solutions Wealth Management）投資組合經理Paul Meeks以在網路泡沫時期經營全球最大的科技基金而聞名。他稱自己是科技股的超級多頭，但是他唯一關心的問題是科技股的估值，認為儘管本月美股有所回調，但科技股仍然太貴。

報導指出，那斯達克指數本周可能創下3月20日以來最大的周跌幅，Paul Meeks預計年底前可能會發生另一輪拋售，一些大型成長股的股價、市值恐受到拖累。

Paul Meeks指出，地緣政治風險是股市另一輪拋售的潛在催化劑，他最擔心在美國總統大選期間地緣政治緊張局勢升級，預期科技股的波動恐將持續，今年那指有5成的機率跌入熊市。

Paul Meeks今年初曾警告，疫情恐使股市步入熊市，美國科技股恐大跌20%。新冠肺炎疫情是導致這些股票下跌的催化劑，若疫情不能很快遏制，下次科技股出現嚴重拋售潮恐比一年前預測的跌幅更深、時間更長。他早在去年就警告，美國科技股漲得太高太快，並點名蘋果股價被嚴重高估了。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 徐慈薇）

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