美參議員致函國務卿 促克拉奇訪台簽FTA

期盼美台簽署貿易協定呼聲日益升高。美國聯邦參議員盧比歐10日致函國務卿蓬佩奧 （Mike Pompeo） ，呼籲他盡快派遣國務院次卿克拉奇 （Keith Krach） 訪台，以展現美國與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）的決心。

總統蔡英文上月底宣布放寬美豬美牛進口，美國國務卿蓬佩奧等多位美國高層官員與國會議員均表示歡迎。國務院隨後在31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇主持。

「台灣旅行法」推手、美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天致函蓬佩奧，呼籲他盡快派遣克拉奇訪台，以展現美國欲與台灣及時簽署FTA的決心。

盧比歐表示，維繫美國經濟影響力並降低台灣對中國的貿易依賴，對確保印太區域的自由與開放至關重要。他強調，台灣是美國第10大貿易夥伴，雙方所洽談的FTA，能作為高標準貿易協定的樣板與典範，也能促使公平自由貿易，為美國企業與勞工帶來繁榮。

期盼美台簽署貿易協定呼聲日益升高。美國聯邦參議員盧比歐今天致函國務卿蓬佩奧，呼籲他盡快派遣國務院次卿克拉奇訪台，以展現美國與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）的決心。

總統蔡英文上月底宣布放寬美豬美牛進口，美國國務卿蓬佩奧等多位美國高層官員與國會議員均表示歡迎。國務院隨後在31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇主持。

「台灣旅行法」推手、美國共和黨籍參議員盧比歐今天致函蓬佩奧，呼籲他盡快派遣克拉奇訪台，以展現美國欲與台灣及時簽署FTA的決心。

盧比歐表示，維繫美國經濟影響力並降低台灣對中國的貿易依賴，對確保印太區域的自由與開放至關重要。他強調，台灣是美國第10大貿易夥伴，雙方所洽談的FTA，能作為高標準貿易協定的樣板與典範，也能促使公平自由貿易，為美國企業與勞工帶來繁榮。

