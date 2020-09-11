中捷戰火引燃？ 陸禁訪台捷克企業入市場

中國官方媒體報導，中國將對捷克參院議長訪台採取報復措施，禁止隨團的捷克企業在中國做生意。捷克業界人士說，中方報復在預料中，但如此幼稚與規定得這麼清楚，令人驚訝。

英文報「中國日報」（China Daily）今天引述不具名的當局消息人士報導，隨捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台的捷克企業，將禁止進入中國市場，代表團全部成員未來也不准入境中國。

訪台的36家捷克企業主要是高科技領域的中小企業，出發前已預期中國可能會對他們採取報復行動。

Generi生技公司執行長哈魯薩（Radovan Haluza）告訴捷克新聞通訊社（ČTK），他的公司無意進入中國市場，本來就預料會被中國「懲罰」，不過，「中國和歐洲的想法差距這麼大，還是讓人感到遺憾」。

捷台商會會長狄維什（Pavel Diviš）說，中國的報復在預料之中，「可是如此幼稚與規定得這麼清楚，還是讓人驚訝」。

狄維什說，中方的反應其實是延續之前的聲明，包括中國大使館寫給前任議長柯加洛（Jaroslav Kubera）的信，威脅他不要訪台，以及中國外長王毅警告維特齊將為訪台「付出深重代價」。

維特齊率領的代表團於8月30日至9月5日訪問中華民國。按照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，因此維特齊可說是捷克歷年訪台最高層級的官方代表，對中華民國與歐洲的關係有重要的象徵意義。

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