歐股︱ECB按兵不動 歐股收黑

歐洲央行（ECB）10日公布最新決策，將維持低利率及寬鬆計畫，並持續觀望強勢歐元對歐元區的影響，歐洲股市周四（10日）收盤走低，泛歐STOXX 600指數下跌2.17點或0.59%，以367.48點作收；英國FTSE指數跌9.52點或0.16%，收6,003.32點；法國CAC 40指數下挫19.05點或0.38%，收在5,023.93點；德國DAX指數下跌28.32點或0.21%，收13,208.89點。

英國政府於周三（9 日）公布《內部市場法案》(The Internal Market Bill)，將對北愛爾蘭地區海關、歐盟國際援助等議題進行更動，英國官員對此承認，英國正試圖修改部分脫歐協議。歐盟執委會副主席塞夫科維奇（Maros Sefcovic）於周四（10 日）表示，英國此舉將違反脫歐協議及國際法，且已嚴重破壞與歐盟間的信賴關係，他呼籲英國撤回此項法案。

歐洲央行（ECB）在10日會議後宣布，自各國解封後，歐元區經濟活動已明顯反彈，歐洲央行將維持融資利率、邊際放款利率、央行存款利率不動，歐盟的緊急資產收購計畫（Pandemic Emergency Purchase Programme，PEPP）規模也將維持不變。歐洲央行總裁拉加德（(Christine Lagarde）也指出，因消費者市場回溫，歐洲央行微幅上修對2020年歐元區經濟成長的預測，自先前的萎縮8.7%上調至萎縮8%，通膨率方面則維持上揚0.3％的預測。