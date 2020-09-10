美股︱經濟數據不樂觀 科技股回落

華爾街股市經歷了一天的喘息之後，周四（10日）開高走低，三大指數皆收黑，道瓊工業指數下滑405.89點或1.45%至27,534.58點；標普500指數下跌 59.77 點或1.76%至3,339.19；那斯達克指數跌221.97點或1.99%，以10,919.59點作收。

9日帶動股市上揚的科技股再次呈現下滑走勢，蘋果股價下跌了3.26％，以113.49美元作收；臉書收跌2.10%，收在267.97美元；亞馬遜下跌2.86%，收3,175.11美元；微軟跌2.80%，以205.37美元作收；Alphabet下跌1.37%，收1,526.05 美元。

被譽為「特斯拉殺手」的電動車新創公司Lucid於 9日周三發表新車款Air，有望較勁特斯拉的Model S。前一日飆漲近11%的特斯拉周四盤中一度勁揚8％以上，但收盤漲幅縮窄至1.38％，以 371.34 美元作收。

美國勞工部（U.S. Department of Labor, DOL）於10日公布，截至 9 月 5 日當周美國初次申請失業救濟金人數計 88.4 萬人，與前值持平，但高於經濟學家預期的85萬人；且截至8月29日止的當周，持續申領失業救濟金的人數按周增加9.3萬人，至1,338.5萬人，亦高於預測的1,290萬人，顯示經濟復甦不如市場預期的樂觀，且勞動力市場仍疲弱。

美國國會參議院10日就共和黨「瘦身版」的紓困方案展開程序性表決，但未能達到此案需要的 60 票門檻。由於參議院部分席次將於11月美國總統大選時一併重選，本次可能為大選前最後一次就新紓困法案進行表決，但眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，她仍希望國會能在選前通過新一輪方案。