美大選倒數 經理人投資教戰

距離美國總統大選不到兩個月，全球基金經理人審慎評估現任總統川普連任，或是民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）入主白宮的潛在風險與機會，以及哪些產業將受益或受害。

受到就業市場持續好轉與科技股持續反彈的激勵，美股周四跳空開高，道瓊工業指數收復28,000點大關，上漲190點或0.7％，標普5百指數揚升0.7％，那斯達克指數則大漲1.3％。

英國投資公司協會（AIC）訪查倫敦基金經理人意見，談論有關美國大選對其投資組合的影響，以及操盤手對美股後市的看法。

近期越來越多民調結果顯示，拜登贏得選戰的可能性較大，不過近幾周川普逐漸拉近與拜登的差距。

拜登打算將企業稅率從目前的21％調高到28％，扭轉共和黨2017的企業減稅措施。AIC訪查的基金經理人認為，調高企業稅將不利美股走勢，但拜登勝選也不全然是利空。

木星美國小型股基金經理人席鐸斯（Robert Siddles）指出，民主黨獲勝應該會讓投資人緊張，較高的企業稅和較嚴格的勞工規範，將影響企業獲利。不過民主黨政府打算大舉開支，至少短期有益經濟。

北美收益信託經理人拉達諾（Fran Radano）表示，現階段民主黨預料贏得選戰，但民主黨能否掌控參議院對推動議案至關重要。若拜登入主白宮和民主黨握有參院，預料企業和富人的稅務負擔將加重，亦有可能對金融、能源和電力產業多加規範。

不過拉達諾補充表示，拜登勝選將降低全球貿易和移民的不確定性，這兩項是確保長期經濟穩健的重要因素。

至於美股的主要風險，管理馬丁可利全球投資組合信託的歐斯馬尼（Zehrid Osmani）表示，交通和休閒旅遊等產業面臨高度不確定性，而房地產業也因商辦使用率萎縮面臨風險。

歐斯馬尼指出，企業和家庭皆有可能面臨稅率上調風險，可能衝擊經濟活動。「我們已經調升投資組合內所有企業的稅金支出預測。」

美上周初領失業金人數 維穩

美國勞工部周四公布上周初領失業救濟金人數維持在88.4萬人不變，為3月以來首次請領人數連續兩周低於100萬水準。

雖然勞動市場看來像開始出現好轉跡象，但前周續領失業救濟人數增加逾9萬人，中止連續五周減少的趨勢，讓外界擔心新冠肺炎疫情繼續衝擊美國勞動市場。

上周（迄9月5日止當周）初領人數，跟前周（迄8月29日止當周）往上修正後的人數一樣，並高於市場預估的約85萬人。前周人數原先公布為88.1萬人。

勞工部從9月初開始改變季節性因素調整的計算方式。市場仍根據改變方式後的數據，跟8月底以前尚未改變的數字做比較。

若按未經季調的數據，美國上周初領人數增加最多的是加州，增加近1.8萬人，接下來是德州的近1萬人。至於減少最多的是佛羅里達州的9,000人和肯塔基州的7,500人。

更能反映勞動市場現況的4周移動平均值，上周人數較前周減少2萬1,750人，至97萬零750人。

至於前周續領人數增加9.3萬人至1,338萬人，高於市場預估的1,292萬人。

儘管上周初領人數維持在100萬人以下，但續領人數卻開始回升，外界擔心在美國疫情仍未受到控制之下，繼續影響民眾生活和經濟活動，從而拖累勞動市場與經濟表現。

勞工部周三公布的7月職務空缺，大幅增加61.7萬個至660萬個，高於市場預估600萬個。其中自願離職者增加34.4萬人。

最多自願離職的是零售業15.2萬人，專業與商業服務為9.8萬人。這些都是需要跟客戶有緊密接觸的產業。

專家認為相關產業的從業人員，除了擔心自己會曝露在感染新冠肺炎的危險裡之外，疫情讓不少人在照顧嬰幼兒上遇到更多困難情況，最終只好選擇離職而讓職務空缺增加。