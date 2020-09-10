經濟已反彈 ECB按兵不動

歐洲央行（ECB）10日集會公布最新決策，一如預期按兵不動，決策官員仍將觀望歐洲疫情再起與歐元強升對歐元區經濟的衝擊。ECB總裁拉加德表示，歐央會密切觀察強勢歐元的影響。

拉加德提到近來數據顯示，歐洲經濟可望強勢反彈後，歐元兌美元匯率應聲走升0.7％，來到1.1902美元兌1歐元的1周高點。歐元兌英鎊也觸及3月底來新高，來到0.9181英鎊兌1歐元。

拉加德在決策公布後的記者會上指出，自防疫封鎖措施鬆綁後，見到歐元區經濟活動強勢反彈，但與疫情爆發前的水準仍差一大截。

拉加德表示，經濟復甦之路仍彌漫不確定性之下，「充分的貨幣刺激措施仍有其必要」。她重申歐央的「疫情緊急資產收購計畫」（PEPP），將一直實施到明年中。

她這番評論，預示了歐央不排除在今年稍後擴大刺激規模。連同美國聯準會在內的全球主要央行，都明示他們持續大力支撐經濟的決心，減輕疫情帶來的傷害。

拉加德同時警告歐洲有爆發第二波疫情的跡象，會給經濟帶來「逆風」，經濟有下行風險。儘管如此拉加德仍宣布，基於消費者需求明顯回溫，微幅上修歐央對今年歐元區經濟成長的預測。

通膨率方面，歐銀維持今年全年上揚0.3％的預測，但也直指消費者物價指數在往後幾個月恐怕都是負值。

拉加德說：「顯然歐元升值的幅度，對物價構成負面壓力，我們必須密切監控這個問題，這在管理委員會經過廣泛討論。」

但拉加德強調，她對當前的歐元匯率水準不予置評，通縮風險尚未列入歐央現有預測。

ECB周四聲明指出，基準利率續留在負0.5％，將持續執行PEPP，收購1.35兆歐元的歐元區債券。

ECB表示：「管理委員會準備好適時調整手頭所有工具，確保通膨按照央行的對稱式承諾，持續朝目標前進。」